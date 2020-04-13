Специалисты пошли навстречу самоизоляции хабаровчан

Когда это еще не было мейнстримом и никто ничего не объявлял, некоторые структуры, по крайней мере в это хочется верить, заранее позаботились, чтобы самоизоляция хабаровчан была более полной.

Так, на двери подъезда в доме № 56а по улице Ленина в первой половине марта появилось объявление: «С 16 марта лифтовое оборудование будет выведено из эксплуатации для дальнейшей замены». Сказали - сделали. С середины марта, по словам респондента, что проживает по указанному адресу, работа закипела точно в срок. И судя по объявлению у подъезда, «булькать и пузыриться» будут как минимум до нового, 2021 года. Потому что так и указали на транспаранте: «Срок выполнения работ 300 календарных дней». Я специально подошел ближе, дабы убедиться, что глаза не соврали. А то есть шутники, любители лишний нолик подрисовать.

300 дней - это не срок, пролетит незаметно. В такую пору лучше побыть дома. Спуститься и подняться несколько раз с 5 этажа еще ничего, но вот с 8-9… Сотню раз подумаешь: а оно надо? С другой стороны, вот и физическая зарядка по утрам, и готовые фитнес-нагрузки вечером, на халяву. За заботу о здоровье граждан хочется сказать огромное «спасибо» как менеджерам среднего звена службы заказчика (НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»), так и подрядчика (ООО «Спецлифтремонт»). «К специалистам, что монтируют оборудование, у меня нет никаких претензий. Ребята стараются», - рассказал мой источник. Да и к чему какие-то там мелкие придирки - мой респондент живет на первом этаже. И лифтом не пользуется.

Эдуард Попов