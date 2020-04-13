Из истории современности: юбилей чемпионата

В апреле 2015 года, то есть пять лет тому назад, в Хабаровске под крышей арены «Ерофей» на самом высоком уровне прошел чемпионат мира по русскому хоккею

Чемпионат стал рекордным по многим показателям. И еще один момент: сегодня невозможно представить хорошее спортивное мероприятие без слаженной работы волонтерского штаба. А ведь именно тот мировой чемпионат для волонтеров нашего региона стал, по сути, «боевым крещением». Давайте еще раз окунемся в те события.

Бум российского бенди

«А наши ребята за ту же зарплату уже троекратно выходят вперед!». Эти строчки из песни Владимира Высоцкого невольно вспомнились, когда прозвучал финальный свисток главного матча XXXV чемпионата мира на льду арены «Ерофей» между сборными России и Швеции. Наша команда в третий раз подряд (и в 23-й за всю историю!) стала сильнейшей на планете.

Думается, этот финал надолго запомнится поклонникам бенди. Понятно, что поединки между россиянами и шведами - это всегда событие, и равнодушных людей здесь быть не может. Но чтобы такой накал! Шутка ли, к 83-й минуте россияне «горели» - 1:3, а в итоге одержали победу - 5:3. Фантастика!

Вообще, сезон-2014/15 у хабаровских поклонников бенди получился насыщенным. Судите сами: город принял второй и финальный этапы Кубка России, финал чемпионата страны и матч за Суперкубок. Но главным украшением, безусловно, стал чемпионат мира, в котором в общей сложности приняли участие сборные из 16 стран. И все это произошло благодаря лучшей в мире арене для бенди - «Ерофей».

Уже на матчах команд группы «Б» был установлен новый рекорд посещаемости, а организация самого турнира заслужила исключительно лестные отзывы его участников. Ну а та неделя, когда на хабаровский лед вышли сильнейшие сборные мира, вообще превзошла все ожидания.

Аншлаги на матчах сборной России и высочайший уровень организации соревнований, слаженная профессиональная работа дирекции чемпионата и искренняя и бескорыстная помощь волонтеров, потрясающая атмосфера арены «Ерофей» и фантастическая поддержка болельщиков оставили неизгладимое впечатление в сердцах всех, кто посетил XXXV чемпионат мира!

Кстати, матчи группы «А» за семь дней турнира посетили 68977 зрителей. Большая часть из них посмотрели игры с участием сборной команды России. Естественно, наибольший интерес вызвали оба поединка между Россией и Швецией.

Фантастический финал!

Впрочем, вернемся к финалу, сценарию которого могли бы позавидовать самые маститые писатели детективного жанра. Начало поединка складывалось совсем не в нашу пользу. На 3-й минуте швед Даниэль Андерссон открыл счет, а спустя всего лишь три минуты на табло горели уже цифры 2:0 в пользу скандинавов: на этот раз отличился Пер Хеллмерс. Что и говорить, «хорошее» начало...

Благо, россиян не смутил такой поворот событий, и они постепенно перехватили инициативу. Но вот беда: мяч упорно не шел в ворота. Стеной стоял опытный голкипер шведов Андреас Бергвалл. К тому же и сами скандинавы без дела не сидели. На 35-й минуте удар Кристофера Эдлунда приняла на себя перекладина наших ворот.

И все же 37-я минута стала счастливой для сборной России и ее болельщиков — Сергей Ломанов забил долгожданный мяч в ворота сборной Швеции, точно пробив после розыгрыша углового.

После отдыха россияне вновь были активны, но... Когда же на 83-й минуте после розыгрыша углового шведы в третий раз огорчили Романа Черных, приуныли даже оптимистически настроенные болельщики нашей сборной.

«Все, теперь Хабаровску никогда не доверят принимать чемпионаты мира, ведь это фартовый город для шведов, — в сердцах воскликнул один из соседей по ложе прессы. — Ведь именно здесь скандинавы 34 года назад впервые стали чемпионами мира».

А мне подумалось: интересно, что скажет теперь в свое оправдание Сергей Мяус, сменивший незадолго до мирового чемпионата на капитанском мостике российской сборной наставника «СКА-Нефтяника» Михаила Юрьева? Кстати, прошел слух, что из-за этой рокировки некоторые болельщики в решающем матче болели за… шведов.

Впрочем, на послематчевой пресс-конференции Сергей Мяус сиял как медный пятак. Потому что россияне в концовке встречи сотворили настоящее чудо. Уже в следующей атаке Александр Тюкавин вернул матчу интригу — 2:3. А вскоре все тот же Сергей Ломанов сравнивает счет. После этого хозяев было уже не удержать (и откуда силы взялись?). Вот Павел Рязанцев, который совсем скоро окажется в «СКА-Нефтянике», выводит россиян вперед, а уже в компенсированное время еще один будущий армеец Максим Ишкельдин забивает пятый мяч. Россия - чемпион!!!

«Мы были командой»

Сложно описать атмосферу, царившую тогда на трибунах. Это была всеобщая радость. И только сектор шведских болельщиков во главе со Стефаном Карлссоном, игроком «Тре Крунур» легендарного для скандинавов 1981 года, выглядел чужим на этом празднике жизни.

Свидетелем чудесного преображения хозяев стал и тогдашний председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, появившийся на трибунах арены «Ерофей» за девять минут до окончания встречи.

- Классный хоккей, великолепный, — сказал на церемонии награждения Дмитрий Анатольевич. - Поздравляю нашу сборную с победой, благодарю сборную Швеции за хорошую игру! Прекрасное место для хоккея с мячом, отличный дворец!

А вот мнение тогдашнего капитана сборной России Сергея Ломанова:

- Первые минут десять была какая-то невнимательность, шведы забили два мяча, но потом мы полностью контролировали игру, создавали больше моментов. Правда, где-то попадались на контратаке, нам везло - скандинавы попадали в штангу. С другой стороны, мы гнули свою линию, играли, как наметили в начале матча - изматывали их высоким темпом. Можно было, конечно, забить раньше. Но в целом считаю, что мы победили заслуженно. Хотели опровергнуть мысль о том, что Хабаровск - несчастливый для нашей сборной город, и сделали это. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня, думаю, что это тоже наложило отпечаток на нашу игру.

- Этот чемпионат войдет в историю как лучший за все время проведения турнира. Хабаровск поднял планку очень высоко, и теперь опускать ее ни в коем случае нельзя, - считает президент международной и российской Федераций хоккея с мячом Борис Скрынник. - Надеюсь, что нам все же удастся добиться включения хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр 2022 года.

С олимпийскими перспективами чиновник, как видите, поторопился. Но то, что Хабаровск стал Меккой русского хоккея, это факт. Пройдет еще три года, и арена «Ерофей» вновь примет сильнейшие команды планеты, а «СКА-Нефтяник» трижды подряд завоюет золотые медали чемпионата России. И это, надеемся, не предел.

Владислав Махов