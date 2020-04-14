Сергей Фургал надеется на выход на "плато"

Губернатор Хабаровского края объявил, что эта и следующая недели станут показательными в борьбе с короновирусной инфекцией.

« Если удастся избежать всплеска случаев заражения, то можно будет говорить о выходе на «плато», то есть достижении пика заболеваемости», — цитирует губернатора официальный портал правительства края.

Между тем, всплеска не удалось избежать и к вечеру 13-го апреля в Хабаровском крае было 54 зараженных коронавирусом. Напомним, что в воскресенье, 12-го апреля, в регионе было 29 больных.

Как организовать показательную борьбу губернатор не уточнил, лишь заметил, что нужно ужесточить меры санитарного контроля на работающих предприятиях.

«Все главы районов обязаны сейчас обеспечить полное выполнение требований самоизоляции. Также нужно довести до руководителей организаций правила карантинных мероприятий. Мы открыли некоторые магазины, парикмахерские и другие заведения. Но мы должны проследить за правильностью их работы в этот сложный период. Сразу хочу сказать, что те организации, что нарушают санитарные правила, будем штрафовать, а в отдельных случаях – закрывать», — заявил Сергей Фургал.

Напомним, что с 10-го апреля в Хабаровске заработали массажные кабинеты, салоны красоты и СПА-салоны. Как стало понятно, во время «показательной недели» эти услуги будут оказываться жителям края.

Если жители Хабаровского края не станут соблюдать режим во время «показательной борьбы», то губернатор введет в крае изоляцию по «московскому сценарию». Об этом Сергей Фургал написал в своем аккаунте в сети Инстаграм.

«Самодисциплина сейчас очень важна. Соблюдайте самоизоляцию! Иначе нам ничего не останется, кроме как действовать по московскому сценарию», — объявил Сергей Фургал своим подписчикам

Меры по противодействию распространения заболевания, введенные в Москве, предусматривают закрытие большинства предприятий и пропускной режим при любом выходе на улицу.