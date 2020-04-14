В Берлине готовы выйти на митинги из-за глухоты правительства Хабаровского края

Жители поселка Берлин в Комсомольске-на-Амуре по-прежнему не могут добиться от региональных властей признания своих времянок — 4 щитовых дома аварийными. Люди прошли десятки инстанций, но их отказались расселять. И даже сейчас, когда крик отчаяния дошел до полпредства и московских ведомств, в краевом правительстве сочли нормальным, что жители признают свои квартиры аварийными за свой счет, заказывая экспертизы.

Жителей Берлина истребляют асбестом?

Более 30 лет назад в Комсомольске-на-Амуре появился поселок для строителей ТЭЦ. Сборные дома пришли из Восточной Германии. Конструкции давно пришли в негодность, но администрация города не признала жилье аварийным и, даже, по сообщению обитателей берлинских времянок, сделала их «многоквартирными жилыми домами», то есть капитальными.

Сейчас, по заключению альтернативной экспертизы, той, что люди делали за свой счет, износ нескольких домов составил более 65-ти процентов. Но главная беда в другом. При отделке были использованы асбестоцементные плиты типа «Соколит». И много лет асбест отравляет жизнь людям в Берлине.

«Крыши сейчас текут, уже вторая кровля полностью дала течь, все документы у нас есть с 2004-го года. Наш жилой фонд незаконно признали капитальным, хотя у нас даже прописка была как в общежитии, то есть временной. И мы дышим этим «Соколитом», асбестом, влажные стены выделяют вредные вещества. В горле першит постоянно, онкология, туберкулез, да все, что угодно, это опасно», - рассказала Раиса Баранова, жительница Берлина.

Еще в 2015- м году федеральный Роспотребнадзор, узнав про асбест, рекомендовал местной, комсомольской администрации проверить дома на пригодность для жизни людей. И направил письмо тогдашнему губернатору с требованием принять меры и защитить людей от смертельной химии. В бумагах есть ссылки на все нормы, СанПиНы, все официальней некуда. И — тишина. Все осталось по-прежнему. Люди не смогли определить количество вредной взвеси в своих квартирах, это стоит около 50-ти тысяч. Но ведь это не их задача, правда?

То есть местные, краевая и городская власти, были в курсе об асбесте, но не почесались, не расселили «аварийку». По-русски это — оставление людей в опасности. Но это теперь — дела прошлые.

Осенью прошлого года уже новая администрация Хабаровского края, ведомая новым губернатором, объявившим «аварийное жильё приоритетом», тоже отказала людям в помощи, признав берлинские дома пригодными. Письмо правительства Хабаровского края разнится с заключением независимой экспертизы и с тем, что говорят люди. Мол, несущие конструкции не аварийные, влага в квартиры с крыши не течет, и вообще, износ всего 56-ть процентов. Письмо подписано зампредом правительства Литвинчуком. Об асбесте — ни слова. То есть, он запрещен, но, если надо разрешен? Так? В общем, жителям Берлина не удалось защитить себя, утонув в официальных отписках.

Весна покажет кто

Теперь, когда в правительство края пришли бумаги из дальневосточного полпредства, в Берлине появилась надежда на победу. Но всё опять случилось криво и странно. Жильцам позвонили из краевых структур ЖКХ и зачем-то попросили документы прежних лет об аварийных и опасных домах. Получив вполне логичный ответ, что, мол, всё это есть и в администрации Комсомольска-на-Амуре и выше по вертикали, попросили прислать свежую экспертизу, независимое заключение от 2020-го года. То есть, люди опять за свой счет вынуждены доказывать, что они в опасности. Никого в высоких креслах такая «самодеятельность» не смущает.

«Да никогда никого это не смущало, вы что! Они сказали: будет экспертиза, тогда они (правительство края — Прим. Ред) станут предпринимать какие-то действия. Так ведь всегда и было, мы привыкли, мы должны сделать заключение в частном порядке и уже дальше отправлять документы по инстанциям».

Прекрасно, просто исторический квест «Отстоим Берлин». И неплохая помощь из правительства края, я считаю, очень вовремя и очень действенная. Обещали же сделать приоритетом «аварийку». Позвонили же, какие претензии? А, асбест? Не, не слышали.

Одно из последних писем губернатору Фургалу подписали 50 жителей Берлина. Пожаловавшись в сто какой-то раз, отчаявшиеся люди пообещали устроить акции протеста, митинги. Зреет настоящий бунт. Регион может стать местом «локальных схваток», надо ли привыкать?

Александр Безденежных