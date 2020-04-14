На каникулы в Хабаровском крае отпустят только после теста

Учащиеся 4-11 классов отправятся отдыхать лишь после написания всероссийских проверочных работ.

«Ученики 4-7 классов школ Хабаровского края продолжают дистанционное обучение. Решение о каникулах будет принято после выполнения Всероссийских проверочных работ », — сообщила на брифинге и.о. министра образования Виктория Хлебникова.

Сроки проведения работ определит минпросвещения РФ и Рособрнадзор.

Ученики 1-3 классов на большей территории края ушли на каникулы с 13-го апреля, их аттестовали по итогам третьей четверти. А старшеклассники, с 8-го по 11-й классы, по-прежнему будут учиться дистанционно, их учебный год завершится 30-го мая.

«Мы рекомендуем школам сосредоточиться на преподавании обязательных предметов, таких как: русский язык, математика, история, биология, физика, химия, а также тех дисциплин, которые старшеклассники выбрали на ЕГЭ», — сообщила Хлебникова.

В Хабаровском крае продолжат работать и детские сады, цитирует Хлебникову сайт правительства края. Сейчас открыто более сотни дежурных групп, их посещают 1115 детей.

А на этой неделе школьникам из малоимущих семей отделы образования планируют раздать во временное пользование ноутбуки для виртуальной учебы.

По всем вопросам, касающимся образования, в министерстве работают телефонные «горячие линии»:

по системе среднего профобразования:

(4212) 46-41-73 — Еремеев Александр Васильевич, начальник отдела среднего профессионального образования,

(4212) 46-41-91 — Шадуя Елена Викторовна, заместитель начальника управления профессионального образования.

по вопросам общего образования:

(4212) 67-70-07 — Глущенко Елена Анатольевна, ведущий инспектор отдела общего образования.

по вопросам дополнительного образования:

(4212) 30-43-79 — Петров Александр Владимирович, консультант отдела воспитания и дополнительного образования.

по вопросам предоставления продуктовых наборов:

(4212) 42-13-31 — Мещерякова Ольга Владимировна, начальник отдела специального образования и здоровьесбережения.

по вопросам соблюдения трудовых прав работников:

(4212) 32-67-03 Шубина Светлана Владимировна, консультант отдела аттестации и повышения квалификации