Миллионы зарабатывает депутат от ЛДПР Чечиков, но не платит работникам

Хабаровского краевого депутата и бизнесмена, директора фирмы «Хатра Групп», прокуратура через суд пытается заставить заплатить бывшему работнику.

Серый нал

Владислав Чечиков, будучи директором «Хатры» взял на работу мужчину, чтобы тот следил за сохранностью имущества. Но не заплатил вовремя. Обиженный хабаровчанин, отчаявшись, даже написал Жириновскому с просьбой приструнить партийного подчиненного. Не вышло. Тогда подключилась прокуратура. И выяснилось: Чечиков и его фирма, по версии прокурора, должны охраннику не заявленные в претензии 30 тысяч рублей, а 120. Знакомая схема, правда? Один пишем, три в уме, ну и на руки выдадим немножко. Точнее, не выдадим вовсе, а начислим, чтобы по бумагам было все дивно.

В этом деле настораживает всё. От возможных схем с другими сотрудниками до бесед со свидетелями. По словам заявителя, поддержавшие его ранее коллеги «вдруг» перестали это делать.

На Чечикова как генерального директора и на его фирму составили административные протоколы. Чечиков - юрист по образованию и в краевой думе является членом постоянных комитетов по бюджету, налогам и экономическому развитию. Видимо, применяет накопленные знания и опыт. Вот только как же люди, о которых обязаны заботиться депутаты?

Охранник теперь ждет суда, который должен пройти 16-го апреля. Нужные бумаги, кстати, Чечиков в прокуратуру не предоставил. Юрист забыл или не счел нужным? Некогда, весь в заботах о крае?

Чтоб я так жил как вы прибедняетесь

Видимо, всё же заботы и серьезные дела мешают депутату рассчитаться с работником. Материал этот я пишу исключительно по фактам из открытых источников. Так вот, поиск нам в один клик выдаёт, что как только Чечиков сел в депутатское кресло, удивительным образом его фирма «Хатра Групп» победила в электронном аукционе на очистку береговой полосы водных объектов края от мусора. Нет, не даром, конечно. А деньги пришли без задержки? Полмиллиарда рублей, судя по данным СМИ, заплатил краевой минсельхоз фирме Владислава Чечикова. Но, это, наверное, совпадение.

Врут, вероятно, и про то, что Владислав свет Чечиков во время предвыборной гонки пытался подкупить члена избиркома. Никогда в такое не поверю, честнейший ведь человек.

Александр Безденежных