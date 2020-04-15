Фургал энергичный, Шпорт горячий, Ишаев – поцелован Богом

Многие пессимисты находят самоизоляцию невыносимой, оптимисты же уверены: карантин — лучшее время для саморазвития

Режим самоизоляции открыл для меня совершенно новые горизонты. Кажется, я никогда еще так интенсивно не занималась спортом, как в последние пару недель, не участвовала в онлайн-марафонах. И уж точно те глубины Интернета, где мне довелось побывать, остались бы мною нетронуты.

Помимо прочего, карантин познакомил меня с такой занимательной системой, как психоматрица. Не могу сказать, что погружение в нее в корне изменило мои взгляды на мир, но на некоторых людей я определенно посмотрела по-новому.

Магия знаков и чисел

Столкновение с психоматрицей произошло на странице популярного блогера (или, как говорят, блогерки) в «Инстаграме», которая разбирает «психоматрицу» на примерах знаменитостей. Ее посты рассказывают о том, сойдутся ли Джиган и Самойлова, стоит ли дочке Анджелины Джоли менять пол, почему Тарасов бросил Бузову и о других не менее интересных темах, которые привлекательны для женского сегмента российской аудитории.

Запросы на астрологические прогнозы остаются одними из самых популярных во все времена. Многие даже свою жизнь планируют, основываясь на звездных предсказаниях. Одна из наших читательниц, к примеру, и шагу не делает, не сверившись с гороскопом «МД ХХI век». Звонит в редакцию еженедельно, требует срочно зачитать новости о своем знаке. Без этой информации, мол, и в киоск за газетой пойти не отважится. Женщина утверждает, что однажды проигнорировала предостережение нашего гороскопа и попала в аварию…

Надо сказать, что к составлению и публикации гороскопа мы относимся с крайней ответственностью. Наш магический корреспондент Екатерина Серебренникова регулярно раскладывает карты таро. Так что планеты, числа и немного волшебства помогают давать вам еженедельные и, надеемся, дельные советы.

Вожди в пифагоровых штанах

«Все небо — гармония и число», — говорил основоположник нумерологии Пифагор. Великий математик полагал, что магия чисел определяет судьбу человека. Его научные идеи развил советский научный деятель, математик Александр Федорович Александров. Именно он ввел термин «Психоматрица» и разработал базовые основы школы нумерологии. На основе трудов Пифагора Александров создал целую систему цифрового анализа личности.

Благодаря Интернету, Пифагору и Александрову составить индивидуальную психоматрицу, ее еще называют «квадрат Пифагора», любой желающий может за пару секунд. Для этого необходимо лишь найти посвященный психоматрицам сайт («Гугл» выдает сотни вариантов) и ввести дату рождения. Сначала, разумеется, я протестировала этот метод на своем квадрате Пифагора. Но объективно оценить правдивость системы сложно. Поэтому решила проверить способ на известных миру людях. Личность Бузовой меня волнует мало, а вот матрицы исторических личностей изучить интересно.

Вот, например, квадрат Ленина характеризует его как человека с бешенным потоком энергии и сильной целеустремленностью. Он был упорен в достижении цели, последователен в осмыслении информации, склонен к размышлению. Первый вождь пролетариата ушел рано, но его образ в памяти потомков примерно таким и остался.

В цифрах Сталина наблюдается гипертрофированное чувство долга и ответственности. И стремление к идеальным представлениям. Его характер описывается как острый, резкий, проницательный, подозрительный, капризный, беспокойный. Это во многом сходится с моими представлениями о втором вожде.

Дата рождения Петра Первого говорит о том, что человеком он был воодушевлённым, всегда «горел» новыми идеями. Ему нравилась новизна во всем. Также для него характерен явный интерес к техническим дисциплинам. Человек с такими числовыми показателями может найти себе применение в самых разных сферах деятельности, но будет получать несомненное удовольствие от возможности «поработать руками». При жизни первый император ручной работой, как известно, не брезговал.

Приведенные описания показались мне достаточно правдивыми, метод я признала годным. Исследование решила продолжить на известных личностях регионального масштаба. Общим у них, кстати, оказалось не только отчество. Но об этом ниже.

Секрет Иваныча

Итак, в качестве объектов анализа я определила трех губернаторов: Виктора Ишаева (16 апреля 1948 г.р), Вячеслава Шпорта (16 июня 1954 г.р.) и Сергея Фургала (12 февраля 1970 г.р.).

Первый губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев по линии «сила характера» классифицируется как натура волевая и в то же время цельная. Он примет любую точку зрения, но лишь в том случае, если сам сочтет ее правильной. Иначе любое давление даст прямо противоположный результат. Поэтому «согнуть» или «сломать» его практически невозможно.

А вот его преемники Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал по системе Александрова описываются как люди мягкие и дружелюбные. Сила их характера оценивается лишь в две единицы из пяти. Они легко устанавливают контакты и готовы выполнить свою часть договора. Все, чего они требуют взамен, — общественное одобрение. Таким людям очень важно слышать похвалу. А если слова благодарности звучат в присутствии третьего лица — совсем хорошо. От людей с таким показателем характера можно добиться чего угодно, если не забывать вовремя «погладить по шерстке». Это действует лучше любых понуканий, поскольку «заслуженная благодарность» — основа их мотивации.

Не познаем, так сломаем

Показатель энергии у Сергея Фургала совсем как у Ленина — целых пять двоек. Это не просто энергичность, а переизбыток энергии. Таким людям необходима постоянная возможность «спускать пар». Нумерологи советуют им заниматься деятельностью, требующей больших энергозатрат, или посвятить себя спорту. Если вовремя не сбрасывать энергию, то ее избыток может стать причиной раздражительности и в лучшем случае — вспыльчивости. В худшем — способен вызвать взрыв и распад личности.

У экс-губернатора края Вячеслава Шпорта в энергетическом плане всего одна двойка. Энергии маловато. Но и с одной «парой» человек способен на действия, приносящие положительные результаты. Однако для него это вложение, которое обязательно должно вернуться в виде одобрения и признания заслуг. Иначе и дергаться незачем.

Как ни странно, в схеме Виктора Ишаева совсем нет собственной энергии. Обычно люди с нулевой линией энергии используют чужие запасы, или, как говорят, «вампирят». Но в случае с картой Ишаева, похоже, работает эффект компенсации. У него огромный потенциал в показателях здоровья. Целых три четверки. Они говорят не только об огромном резерве жизненных сил, но и об уверенности в собственных возможностях, потенциале для осуществления самых немыслимых проектов.

У Вячеслава Ивановича и Сергея Ивановича в резерве только одна четверка. Нумерологи советуют им заботиться о себе. Ведь может случиться, что сил организма не хватит как раз на «самое важное». Будет обидно.

Интеллектуальные характеристики рассматриваются в трех параметрах: «память и интеллект», «познавательный потенциал», «интуиция и логика».

В квадрате «памяти и интеллекта» у всех наших подопытных всего одна девятка. Одинокая цифра в этом квадрате говорит о том, что память у таких людей короткая. Информация, не являющаяся жизненно необходимой, мгновенно улетучивается. Про таких людей нельзя сказать, что они не умные, они просто могут такими выглядеть. В случае Ишаева и Шпорта этот показатель компенсирован очень хорошим познавательным потенциалом — по три тройки в квадрате. Не удивительно, что оба проявили себя на научной ниве. Виктор Ишаев — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент, академик РАН. Вячеслав Шпорт — доктор технических наук, профессор Академии военных наук, а также автор десяти изобретений, которые закреплены патентами. У Шпорта также достаточно сильно развита интуиция и логика. Такие люди хорошо планируют свои действия на несколько ходов вперед. Сергей Фургал… ему лучше рассчитывать на свою энергию.

Еще один штрих: нулевой показатель в квадрате логики описывает Виктора Ишаева и Сергея Фургала как мечтателей.

Двое с сошкой, один с ложкой

Что же касается склонности к труду, судя по пустой линии действующего губернатора, трудиться он не очень любит. У людей с таким показателем наблюдается явное отсутствие желания «рвать жилы» во имя чего бы то ни было. Если отдельные пики работоспособности все же случаются, то исключительно в силу необходимости, когда работать надо, а больше некому. А вот у экс-губернаторов склонность к труду оценивается в две шестерки. Это значит, что они готовы скрупулёзно и методично доводить начатое дело до конца — хоть в военно-промышленной комиссии, хоть под домашним арестом. Этот вывод подкрепляет и показатель «работоспособность». У Ишаева и Шпорта здесь твердая пятерка. Выходит, они трудоголики. У Фургала — единица. Кол Сергея Ивановича говорит об отсутствии тяги к активным действиям.

По уровню удачливости ни один из губернаторов не обладает явной любовью Фортуны. У Ишаева и Шпорта по нулю в линии удачи. У Сергея Фургала всего одна семерка. То есть всем им приходится преодолевать препоны в достижении целей.

Линия ответственности пустует как у Фургала, так и у Шпорта. На счету Ишаева — одна восьмерка. Люди с низким показателем уровня ответственности больше стремятся что-то получать, а не отдавать. Они воспринимают долг как досадную необходимость.

Сергей Фургал — обладатель сильной и стабильной целеустремленности. Нумерологи верят, что человек с таким индексом ставит перед собой реально достижимые цели и только после этого начинает работать. У Шпорта целеустремленность нестабильная. А вот ячейка Ишаева говорит о том, что он уверен, что его хватит на все. Если верить нумерологам, Ишаев ставит перед собой сразу несколько сложных, порой недостижимых целей и пытается двигаться во всех направлениях одновременно.

Критерий «семейность» лучше всего развит у Сергея Фургала. Люди этого типа не представляют свою жизнь без семьи. Наверное, это простое совпадение, но члены губернаторской семьи планомерно укрепляют свои позиции в регионе.

Критерий «стабильность» характеризует Шпорта и Ишаева как консерваторов. Сергей Фургал же получился новатором.

Самооценка у всех наших губернаторов, судя по их психосоматическим показателям, завышенная. Неудивительно, что сферой своей деятельности они избрали политику.

Про Сергея Фургала и Виктора Ишаева можно сказать, что они «поцелованы Богом», поскольку критерий «одаренность» у них весьма высок — цифра 2. А вот Шпорта, похоже, Бог не целовал. Людям с цифрой 1 по жизни приходится пробиваться самим.

«Квадрат Пифагора» свидетельствует, что у всех губернаторов Хабаровского края хороший уровень духовности. Они готовы проявлять чуткость и понимание. По уровню темперамента самый «горячий» из руководителей — Вячеслав Шпорт. Самый «холодный» — Сергей Фургал.

Психоматрица составлена на основе сервисов: astronumerology, in-contri, numeroscop.

Начинающий нумеролог Елена Бехтер