В село Богородское Хабаровского края ввели войска МЧС

Спасатели будут обрабатывать территорию с помощью хлорсодержащего раствора.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в село Богородское на Нижнем Амуре отправился отряд военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС.

«Для оказания помощи органам местного самоуправления в санитарной обработке и дезинфекции зданий и сооружений, объектов социального значения в Богородское направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Работы будут проведены на 36 объектах, расположенных в данном населенном пункте. Запас дезинфицирующих средств создан, при необходимости он будет оперативно доставлен», — рассказал замначальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия.

Отряд состоит из 22 бойцов, в их распоряжении — пять единиц техники, авторазливочная станция и хлорсодержащие препараты.

Ранее спасатели занимались обработкой территории 10-й хабаровской больницы, железнодорожного вокзала, медицинского транспорта и остановок общественного транспорта в краевом центре.

Напомним, в Хабаровском крае официально зарегистрировано 54 больных коронавирусом, а ситуацию в Богородском власти назвали чрезвычайной.

В Хабаровске заболели 25 человек, 22 — в Ульчском районе, 6 — в Советско-Гаванском и один больной — в Бикинском районе. Большая часть людей заразилась на территории края.

По данным регионального минздрава под наблюдением остаются 45 пациентов.С подозрением на новую коронавирусную инфекцию — 40 человек.