Мэр Хабаровска проследит за лимонами

Ситуацию с ростом цен на цитрусовые обсудили на заседании городского оперативного штаба.

Цены на лимоны в некоторых торговых точках выросли в несколько раз со 180-200-сот рублей до 600-800-сот, констатировали чиновники мэрии краевого центра. Отвечающие за торговлю работники городской администрации будут проводить разъяснительную работу с бизнесменами и направлять информацию в УФАС и прокуратуру.

«Предпринимателям нужно объяснять на месте, прямо у прилавка, что спекулировать на сложившейся в городе ситуации с COVID-19, вызвавшей повышенный спрос на отдельные группы товаров и продуктов, вести себя на рынке подобным образом – непозволительно. Как только выявили факт резкого многократного увеличения цены – сразу документы в УФАС и прокуратуру: пусть работают с поставщиками, продавцами, выясняют все обстоятельства и привлекают к ответственности недобросовестных коммерсантов. Общаясь с предпринимателями, подчеркивайте, что все материалы будут в обязательном порядке переданы в контрольно-надзорные органы. В торговле нужно навести порядок», — сказал заявил на заседании штаба мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Кроме того, мэрия Хабаровска отслеживает в магазинах наличие товаров первой необходимости и цены на них.