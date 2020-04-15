Гороскоп 15–22 апреля: Сложно, но можно

Карта недели – «Кто же я?»

Круговорот событий захватил вас настолько, что уже и не помните какой сегодня день, к чему вы шли и чего хотели. Срочно нужна перезагрузка. Сейчас самое время для того, чтобы разобраться в своих мыслях, наладить мир с самим собой.

Овен – «Держи в руках»

Неделя не принесет ничего нового только в том случае, если вы пустите на самотек решение финансовых вопросов. Не принимайте поспешных решений о покупках, избегайте сомнительных сделок. Если вам нужен совет, обращаться за ним стоит только к проверенному человеку. От незапланированных поездок лучше воздержаться.

Телец – «Не упусти»

Неделя будет беспокойной, но интересной. Времени на отдых катастрофически мало в силу появления новых профессиональных задач. Появится также возможность проявить себя. Возможно получение предложений о сотрудничестве, приняв которые, вы подниметесь по служебной лестнице.

Близнецы – «В поиске цели»

Неделя будет непростой, но вы сможете добиться успеха, если приложите усилия. Важно как можно раньше определиться с целями. Некоторые трудности могут возникнуть в общении с коллегами и с близкими людьми: они слишком часто критикуют вас и редко хвалят.

Рак – «Меняй»

Многое из того, что беспокоило вас в последнее время, теряет актуальность, напрасные переживания остаются в прошлом. Не исключено, что вскоре вы поймете: настало время что-то менять, и, не откладывая, сделаете первые шаги в избранном направлении. Главное – не торопиться с кардинальными переменами.



Лев – «Мир»

Ощущение внутренней гармонии будут сопровождать вас на этой неделе. Отношения с близкими складываются как нельзя лучше. Давние разногласия и споры остаются в прошлом. Ничто не сможет испортить атмосферы поддержки и взаимопонимания.

Дева – «Принимай»

Неделя может показаться утомительной. Вы отдали большое количество сил какому-то важному проекту, и теперь запас энергии значительно снижен. Необходима перезарядка! Не помешает отдых на природе в приятной компании. Старайтесь не переоценивать свои силы и не отказывайтесь от помощи.

Весы – «Встречи»

Неделя приятных встреч. Не бойтесь быть собой – вы понравитесь новым знакомым, сможете заинтересовать тех, кто вам симпатичен. Наладится ситуация и в семейной сфере. Конфликтов и разногласий не возникнет, если вы прислушаетесь к советам старших родственников и не станете нарушать семейных традиций.



Скорпион – «Подарок судьбы»

Все складывается наилучшим образом, вас ценят, в вас нуждаются, и вскоре вы получите заслуженное вознаграждение за труды. Гораздо большей неожиданностью будет столь же приятный подарок, подготовленный для вас судьбой.



Стрелец – «В центре событий»

Вас ждет неделя приятных сюрпризов. Бесконечные встречи, переговоры принесут удовлетворение и чувство гармонии. Представителям этого знака не грозит чувствовать себя одинокими.

Козерог – «По силам»

Вас ждет неделя сомнений. Ближе к середине недели появятся предпосылки для конфликта. Однако в ваших силах победить негативные эмоции и избежать назревающей ссоры.

Водолей – «Терпение и труд»

Неделя сложится особенно удачно для тех, кто сосредоточен на работе, стремится к профессиональным успехам. Решения, которые вы принимаете, оказываются верными. Окружающие могут сомневаться в этом, но позже признают вашу правоту.



Рыбы – «Финансы»

Вы полностью поглощены проблемой распоряжения деньгами и не замечаете жизни вокруг вас. Но пока не время для приумножения средств. Будьте осторожны, вкладывая свои деньги в различные операции, ошибка может привести к убытку.