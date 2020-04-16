Бизнес с помощью губернатора Сергея Фургала пытается поделить амурскую рыбу

Не исключено, что лоббисты, стараясь «забрать себе» доходную часть реки, действуют через старшего брата губернатора — Вячеслава Фургала

Как добывают красную рыбу сейчас

Сейчас на реке при вылове красной рыбы соблюдается оптимальный баланс, найденный с помощью науки. Для «здоровья» реки и охраны ценных промысловых пород Амур условно поделили на три части: в лимане Амура, то есть в самых низовьях заготавливают 58,5% рыбы, в Ульчском районе разрешено к вылову 3 6,5% деликатеса, все остальные районы, те, что выше по течению Амура ловят 5% лососевых. Это хорошее и работающее «деление» реки.

Недавно же вот что случилось. Представители коренных и малочисленных народов, живущих на Амуре, написали большое, подробное и эмоциональное письмо губернатору Фургалу. Мол, действующие правила — уничтожение ценных пород рыбы, лосося. Надо бы поменять участки реки, где-то порезать, каким-то районам добавить рыбы. Речь идет о перемещении основных промыслов выше по течению Амура. Аборигены предложили такой вариант, я цитирую их письмо: «Такое (действующее сейчас — Прим.ред.) процентное распределение — это уничтожение лосося! Нерестилища будут пустые.

Просим вас принять меры по распределению объёмов следующим образом: кета осенняя — 40%, Николаевский район, 60% — река Амур (Ульчский и Комсомольский районы). Добычу горбуши и кеты летней в лимане запретить.

- Проходные дни должны быть для всех рыбодобывающих организаций и во всех районах Хабаровского края одинаковы: день добычи, день проходной.

- Один рыбопромысловый участок — одно орудие лова.

Также остро стоит вопрос по рыболовным участкам для организации любительского рыболовства в сёлах Тахта, Тыр и в других сёлах Ульчского района»

Я специально позволил себе привести такой кусок письма. Дальше — не стану утомлять читателя, а обращение аборигенов стану пересказывать. Начнем с нюансов. Коренные народы радеют отчего-то за любительский лов. Общеизвестно, кто такие эти любители, часто — организованные группы браконьеров, чей бизнес — кета и горбуша.

И потом, и это очень важно - подписанты просят не для себя, не для коренных амурских народов, как должны были, что уже странно. Их намерения — полностью изменить промышленный лов ценных пород рыбы на Амуре, поднять его выше по течению. Зачем?

Аборигены при должностях

Все, кто подписал «рыбное письмо» губернатору, действительно являются представителями КМНС. Но, занимают неплохие должности, чиновничьи. Тут и глава Богородского Калинин, глава села Сусанино, главы Тыра и Тахты. Ну, и так далее.

Все 18 авторов письма пошли против науки, которая говорит:«идея перераспределения выделяемых объемов в пользу верхних районов противоречит биологии». Это слова директора Хабаровского филиала ВНИРО Николая Колпакова. То есть ученые всеми руками за действующий на Амуре баланс по добыче рыбы.

За кого тогда просят аборигены, коли не за себя? Вот, нашел в сети еще одно авторитетное мнение: «мне кажется, губернатора вовлекают в неприятную для него историю, поскольку он не вправе распоряжаться государственным ресурсом. Это не его вопрос, тем более, есть предельно однозначные научные заключения. Но авторы письма подталкивают его к принятию популистских решений, противоречащих научным и правовым факторам», - рассказал доктор биологических наук, лауреат премии правительства РФ Игорь Хованский.

То есть, уважаемые и известные члены общины малых народов стараются толкнуть губернатора Сергея Фургала к «распилу» Амура. Итак, куда грёбем?

Голова и хвосты

Есть мнение, что это разделение Амура может пойти по новой схеме. Вот есть старший брат губернатора депутат Вячеслав Фургал. Он, вроде как, даже регулярно встречается с крупными игроками рыбной отрасли Хабаровского края. И профит, то бишь польза при новом распределении вылова красной рыбы, интересна прежде всего крупному бизнесу. Вот и появилось такое слезное письмо в адрес губернатора, мол, обратите пристальное внимание и защитите малы народности. Первый шаг крупной игры по дележке главной дальневосточной реки. Выше по реке — к рыбодобывающим предприятия, владельцы которых, вероятно, и ратуют за львиную долю добычи. В свою пользу, конечно же.

В пользу этой версии говорят и слова одного из руководителей «Деловой России» Дмитрия Ноженко. «Что же касается письма жителей Ульчского района, то оно очень странное. И это еще мягко сказано, ведь когда «простые рыбаки» в послании губернатору говорят не о собственных нуждах и чаяниях, а о перераспределении рыбопромышленных объемов в пользу бизнеса в конкретных районах, это всегда вызывает, мягко говоря, недоумение. Тем более, если в этом случае игнорируются еще и научные заключения».

Итак, карта разыграна и козыри, в том числе и возможные, известны. Крупный рыбный бизнес, малые народности и, пока предполагаемый, туз в рукаве — депутат и брат губернатора Вячеслав Фургал. Идет дележ национального достояния. Нашей реки и нашей рыбы.

На чьей стороне окажется в этой денежной игре губернатор Сергей Фургал? Ход за вами, народный маэстро.

Александр Безденежных