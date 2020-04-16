Полиция в Хабаровском крае будет действовать жестче

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов потребовал от полиции и Росгвардии закрыть людям доступ в места массового отдыха и штрафовать нарушителей, сообщает пресс-служба губернатора.

Совещание с участием силовиков прошло в краевом правительстве под началом губернатора Сергея Фургала. Надзорные органы потребовали ужесточить в регионе режим самоизоляции.

« Полиции и Росгвардии необходимо усилить патрулирование всех населенных пунктов. При наличии оснований нарушителей режима самоизоляции нужно привлекать к административной ответственности. Передвижение граждан должно осуществляться с документом, удостоверяющим личность. К майским праздникам и Пасхе эта работа должна быть организована на должном уровне. Важно принять меры по закрытию детских, игровых, спортивных площадок, парков, скверов, набережных и иных мест общего пользования. Только тогда можно будет говорить об эффективности мер по предупреждению коронавирусной инфекции, — заявил Николай Рябов», — заявил прокурор Хабаровского края Николай Рябов.

Не исключено, что для патрулирования улиц привлекут и курсантов Дальневосточного юридического института. Сейчас за передвижением жителей края следят в том числе казаки. Прокуратура готова инструктировать всех участников полицейского надзора в целях усиления режима самоизоляции.