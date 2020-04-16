Огонь, вода и в легкие – трубы

Такое ощущение, что на Хабаровский край одновременно свалились тридцать три несчастья. Подробнее остановимся на трех

Для полного комплекта не хватает только землетрясения. Или очередного обрушения сопки на реке Бурея. Такое мнение сегодня может сложиться у тех, кто знаком с ситуацией в Хабаровском крае.

И это неудивительно. Три стихии активно наступают на жителей региона с разных сторон. Сами жители при этом зачастую проявляют удивительную беспечность.

Огонь

«Соблюдайте меры пожарной безопасности в лесу! Помните, огонь может разгореться от непотушенного костра, окурка и даже брошенного стекла. Давайте сохраним природу для будущих поколений!» — ежедневно взывают к нашей сознательности сотрудники МЧС. Но воз и ныне там. К моменту сдачи этого номера пожарные края ликвидировали более ста возгораний, в основном – палов травы. Примечательно, что большая часть очагов огня возникла в окрестностях Хабаровска и расположенных неподалеку населенных пунктах.

Предположение, что распространение коронавируса обратно пропорционально распространению пожаров, произошедших по вине человека, оказалось бесплотным. Режим самоизоляции выходных огнеборцам не прибавил. Даже, напротив, глядя на космическую карту термических аномалий, можно сделать вывод, что жители региона предпочитают самоизолироваться в тесных компаниях на природе. Особенно с наступлением теплых деньков.

Как говорят спасатели, чаще всего очаги огня возникают в населенных пунктах или рядом с ними, на территории садовых товариществ, в полях, пустырях или вдоль дорог.

— Только за прошедшие сутки на территории региона зафиксировано 87 термических аномалий, из которых более 70 – загорания сухой растительности, — сообщает служба 112. — Они отмечались в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Солнечном, Хабаровском районах, районе имени Лазо. Основная причина палов травы – небрежность при обращении с открытым огнём. При этом распространение пламени происходит стремительно, особенно при порывистом ветре.

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, в Хабаровске, а также в ряде районов края ввели особый противопожарный режим. В частности, гражданам запрещено посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, разведение костров, сжигание травы и мусора, введено усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов. Ужесточены меры административного наказания. Но и это не спасает. В результате Хабаровский край уверенно занимает лидирующие строчки среди горящих регионов Дальнего Востока. И это печально, ведь дыма, как известно, не бывает без огня. А здоровые, не пропитанные сажей легкие жителям края сейчас ох как важны!

Воздух

Легкие, способные справиться даже с тяжелой инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Не о них ли сейчас мечтают жители села Богородского Ульчского района? Богородское – первый населенный пункт в крае, полностью закрытый на карантин в связи с коронавирусом. Не подъезд, не жилой дом, а целое село. И опять-таки из-за человеческой беспечности.

Как рассказывают местные жители, чью правоту мы подтвердить не можем, первично инфекцию в село завез мужчина, вернувшийся из заграничной поездки. Но по прибытии домой томиться на карантине в четырех стенах он не пожелал. Самоизоляции он, якобы, предпочел участие в свадебной гулянке и траурной церемонии на похоронах.

Правда, некоторые СМИ утверждают, что инфекция вышла на просторы Богородского из районной больницы, где трудилась зараженная вирусом медсестра. Но ведь инфекция у нее не могла взяться из «ниоткуда». Да и не хочется нам верить, что источником заразы стало медицинское учреждение.

Как бы то ни было, сейчас в Богородском диагноз COVID-19 подтвержден у 18 пациентов. Результата тестов ждут еще 12 человек. Официальный портал правительства края сообщает, что обстановка в селе, где проживают свыше 3 тысяч человек, чрезвычайная.

В связи с этим губернатор края Сергей Фургал с 12 апреля ввел в населенном пункте особый режим карантина. В село запрещено въезжать без крайней необходимости, а также выезжать за его пределы. В поселении приостановлена работа предприятий бытового обслуживания, общественного питания, парикмахерских и салонов красоты. Пока сохранен провоз грузов. Кстати, только благодаря постановлению губернатора мы узнали, что в Богородском есть салоны красоты. Раньше мы их там не видели.

— Ситуация в Богородском требует более кардинальных решений, — заявил Сергей Фургал. — Необходимо провести дезинфекцию отдельных мест.

Какие именно места имел в виду губернатор и у кого, на правительственном портале не уточняется. Однако приводятся слова Сергея Фургала о том, что лучше приостановить работу магазинов, а продукты доставлять автолавкой по домам и дворам. Так можно избежать контактов людей в торговых точках.

— Сейчас важно на какой-то период полностью перекрыть источники возможного инфицирования, — считает глава региона.

В целом по краю из 54 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, зафиксированных на 14 апреля, 32 приходятся на Хабаровск. Поскольку в краевом центре высок риск вторичного инфицирования, власти ввели ограничения на посещение людных в обычное время мест. Тем не менее прошедшие выходные показали, что хабаровчане угрозу заражения сильно недооценивают.

— Режим самоизоляции слабо соблюдается, — уверена руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. — Мы увидели людей и в парках, и на природе, где все привыкли проводить свободное время. Между тем инфекция только набирает обороты. Сейчас предстоят самые сложные 2 недели, когда мы или погасим угрозу, или получим всплеск. И только от самих граждан зависит, какие будут последствия. Нужно понимать, что вирус COVID-19 очень контактный, вызывает тяжелую форму пневмонии и даже после выздоровления оставляет в организме тяжелые, разрушительные последствия.

Более тщательный контроль за соблюдением режима самоизоляции хабаровчан теперь будет обеспечивать полиция. Сотрудники органов ограничат бесцельное передвижение людей, дополнительные наряды охраны появятся в парках, на набережной Амура и на площадях. За тем, сколько сотрудников будет задействовано в магазинах и на предприятиях, которым разрешено работать, проследит трудовая инспекция. А Роспотребнадзор проконтролирует, как соблюдаются санитарные правила при обслуживании посетителей.

Вода

Крупная авария, произошедшая 28 марта на китайском молибденовом руднике в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян, вынуждает жителей края с задумчивостью смотреть даже на собственный водопроводный кран. Лишний раз выходить в магазин за водой опасно (по региону бродит вирус), использовать воду из-под крана теперь тоже как-то сомнительно.

Напомним, что в результате переполнения хвостохранилища на китайском руднике в реку Ицзими хлынул ядовитый поток, состоящий из молибдена, нефтепродуктов и различных химических соединений. Общий объем отравленных стоков превысил 2,5 миллиона кубометров. Остановить утечку удалось только 31 марта. С тех пор опасные воды лавиной несутся в сторону Хабаровского края. Утром 5 апреля ядовитый поток достиг реки Хулань, которая, в свою очередь, соединяется с Сунгари. Река Сунгари — крупнейший приток Амура. Следовательно, буквально на днях у жителей края может появиться возможность попробовать молибден (и не только) на вкус.

Тем не менее власти региона исполнены оптимизма. По мнению главы краевого комитета по охране окружающей среды Алексея Сабитова, опасные стоки по дороге в Хабаровск «отфильтруются рекой». А информационные ресурсы, освещающие деятельность губернатора и правительства региона, на всякий случай напоминают, что суточная потребность организма человека в редкоземельном молибдене составляет 45 мкг. Как гласит народная мудрость: что нас не убивает – делает нас сильнее. Так что будем здоровы!

Владимир Чернышов