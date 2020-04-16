Спасатели Того и Балто

Коль застряли вы дома со своими отроками на самоизоляции, рекомендую время провести с пользой

Кто из нас с вами, да и из наших детей, не пустил слезу в свое время на трогательную историю пёсика Балто в одноименном мультфильме?

Так вот, так как тег #нутыжисторик периодически меня догоняет по жизни как гончую лайку, поведаю я вам следующее.

История эта на самом деле имела место. В далеком городке на Аляске случилась эпидемия дифтерии, которая охватила в основном детей. И была необходимость доставить сыворотку крови. Из-за непогоды и отдаленности Нома единственно возможный способ доставки был собачья упряжка. Только не одна, а целых 20, по цепочке, друг за другом. Но одна упряжка прошла больше всех, причем по самому сложному и опасному маршруту. Это была упряжка опытного погонщика и разводчика ездовых собак Леонарда Сеппалы, и возглавлял ее пенсионер собачьих гоночных дел, кавайный пёся Того. Вот ему и посвящен одноименный фильм, ибо имя его осталось практически в забвении. Все сливки забрал Балто, замыкая эстафету.

Скачиваем, смотрим (желательно на экране побольше), наслаждаемся дивной игрой Уильяма Дефо. Фильм понравится как детям — пёся правда премилый, так и взрослым — тонкой психологией взаимоотношений главных героев. Именно этому моменту сделал интересный разбор Илья Стародубцев, поэтому я анонсирую чудесный семейный фильм с его комментариями, благодаря которым загорелась посмотреть сие творение.

Анастасия Соболева