Военные продезинфицируют комсомольские заводы

Специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа направили на авиационный завод имени Ю.А. Гагарина и Амурский судостроительный завод, которые сегодня продолжают производство, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Обработка пройдет во все производственных цехах и административных помещениях, для того чтобы не допустить распространение COVID-19.

Решение об отправке сводного отряда военных принял командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.

Отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций уже начал своё перемещение в город Комсомольск-на-Амуре из города Лесозаводск Приморского края.

Сводный отряд, состоящий 20 человек личного состава и 6 авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ, в настоящее время совершают марш протяженностью свыше 800 километров.