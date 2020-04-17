Тянуть клещей: 19 укушенных в Хабаровске

За минувшую неделю врачи зафиксировали в краевом центре 19 случаев укусов клещей, с начала марта — 31 пострадавший

По данным пресс-службы администрации Хабаровска, клещи нападали на людей в районе Хехцира, Воронежа, Осиновой речки, близ сел Ильинка, Чирки, Корсаково-1 и Корсаково-2.

Один случай зафиксирован в Хабаровске, в переулке Краснореченском. Город и пригороды еще не обработаны противоклещевым раствором.

«Не только пригород, но и сам Хабаровск еще небезопасны, ведь акарицидная обработка городских пространств стартует только 20 апреля, когда среднесуточные температуры достигнут устойчивых +10°C и иксодиды начнут набирать активность (ее пик обычно приходится на май-июнь). Инсектицидами будет обработано 614 гектаров общественных территорий. Противоклещевыми химикатами дезинсекторы опрыскают 183 объекта. Как обычно, это будут все городские бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и всем образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры (если они все-таки откроются из-за эпидемии COVID-19), а также места, в которых в минувшем сезоне отмечалось наибольшее количество случаев укусов», — рассказала замначальника управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.





Особое внимание в канун Родительского дня будет уделено кладбищам, в Хабаровске планируют обработать 350 гектаров похоронных угодий. Пока же медики призывают без надобности не выезжать за город, а вернувшись — проводить тщательный осмотр одежды и тела. Кроме того, собаки после прогулки должны быть тщательно осмотрены, кровососущие часто нападают на домашних животных.