Не спешите в гости на погост — мэрия Хабаровска

Начальник отдела по организации работы городских кладбищ Александр Нимчук со страхом ждет Пасхи и Родительского дня, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Его обращение к хабаровчанам начинается так: «Дорогие хабаровчане, прошу вас, не торопитесь на кладбище!». Жители Хабаровска по его словам устроили настоящее паломничество на кладбищах еще до наступления двух весенних событий — Пасхи и Радоницы. Из-за этого выросла опасность распространения коронавируса.

«На Центральном кладбище, к примеру, было очень людно – там «отметились» не менее трех тысяч хабаровчан, при этом большинство из них никак не позаботились о своем здоровье – люди были без масок и перчаток, тесно общались, не соблюдали положенную полутораметровую дистанцию друг от друга. Хождения по погостам продолжаются и сейчас, в будни. Пасхи и Родительского дня ждем просто со страхом: если в эти дни горожане хлынут на кладбища обычным потоком, а это – до 15 тысяч посетителей только на Матвеевском и Центральном (в прошлом году в Родительский день в общей сложности пришло более 40 тысяч хабаровчан!), их безопасность будет под угрозой. В случае, если среди посетителей погостов окажутся носители коронавируса, последствия могут быть удручающими», — сказал Александр Нимчук.

В Хабаровске — 6 кладбищ, действующие — Центральное, Матвеевское и Анастасьевское. Еще три кладбища закрыты для захоронения, но там тоже многолюдно, люди идут на могилы к родным.

Администрация Хабаровска из-за пандемии коронавируса призывает горожан помянуть ушедших дома, без посещения кладбищ.