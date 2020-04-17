Дачники Хабаровского края получат деньги за потоп

Правительство Хабаровского края приняло решения выделить компесанции всем дачникам, пострадавшим от паводка. По 10 тысяч рублей получат те, у кого не оформлено право собственности на землю.

Для получения материальной помощи дачникам необходимо иметь лишь членскую книжку, выданную до начала чрезвычайной ситуации — 29 июля 2019 года.

Садоводам и огородникам амурского левобережья в правительстве края выдадут единовременные компенсации, несмотря на то, что ранее по формальным причинам право собственности на участки не было оформлено.

«Гражданам, которым ранее было отказано в предоставлении материальной помощи по причине отсутствия документов на земельные участки, выплата будет произведена беззаявительно на основании ранее поданных заявлений. Кроме того, срок окончания подачи заявлений на выплату единовременной компенсации продлен до 1 июля 2020 г», — отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Подать заявление о выплатах можно удаленно, в электронном виде, либо отправить почтой в собес по месту жительства. Компенсацию за наводнение получат в Хабаровском крае более 6 тыс человек, для этого выделены 62 млн рублей.