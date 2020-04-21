Зубастой корюшкой пугают губернатора Хабаровского края





Наше расследование о кризисе рыболовства на Амуре получается многогранным. И это не комплимент самим себе, а констатация факта — уж слишком много граней проявляется во всей этой истории. Здесь и коллизии в добыче лососёвых, и проблемы с активными орудиями лова, и подмена понятий с КМНС, и многое другое. А сейчас — очередной кульбит в этом деле. И связан он с выловом одной из самых востребованных населением видов рыб — корюшкой. Здесь опять-таки всё очень непросто.

Вы нам должны

В последних числах марта 2020 года председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим Бергеля, соратник одного из региональных рыбопромышленников Евгения Пухкалова, который добывает ресурс, главным образом, на Среднем и Верхнем Амуре, написал интересное письмо. Направил он его заместителю руководителя Федерального агентства по рыболовству Петру Савчуку, губернатору края Сергею Фургалу, директору Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кириллу Колончину и руководителю Хабаровского филиала ВНИРО Николаю Колпакову. Стоит отдать должное г-ну Бергеле — своё послание он озаглавил предельно ёмко и понятно, без поводов для разночтений: «О дополнительных объёмах на корюшку азиатскую зубастую в 2020 году». А вот сам текст вызывает множество вопросов. Процитируем же письмо с небольшими сокращениями:

«Для рыбодобывающих предприятий, участников АРУК, значимым объектом промысла является корюшка азиатская зубастая. Ситуация с промыслом данных видов рыб вызывает глубокую озабоченность. На протяжении нескольких последних лет мы наблюдаем концентрацию промысловой нагрузки в Амурском лимане и Николаевском районе. Промысел корюшки развивается по той же модели, что и промысел тихоокеанских лососей периода 2016—2019 годов. Имеет место чрезмерная промысловая нагрузка. По данным, полученным от участников ассоциации, вылов корюшки малоротой по состоянию на 31.03.2020 исчисляется несколькими сотнями килограммов, в то время как вылов в Николаевском районе значительно выше.

По имеющимся у нас данным, вылов в Амурском лимане превысил 70% от распределённого объёма. Согласно решению, изложенному в протоколе № 1 комиссии (по анадромным. — Ред.) от 05.03.2020, за данным районом закреплён резерв в объёме 145,5 тонны. Учитывая динамику вылова, резерв будет освоен за короткое время. Практика регулирования, применявшаяся в 2017—2018 годах, позволяет предполагать, что после его освоения предприятия, начавшие промысел первыми, начнут подавать заявки на дополнительные объёмы или на распределение резерва других районов промысла в свою пользу.

В частности, в 2018 году были приняты следующие решения:

10.03.2018 — протокол № 1/рп комиссии: принято решение об оставлении в резерве для Николаевского района 404 тонн корюшки азиатской, для Ульчского района — 301 тонны.

24.04.2018 — протокол № 6 комиссии: принято решение объединить установленные резервы для Ульчского и Николаевского муниципальных районов. Закрепить за предприятиями Николаевского района из резерва по корюшке зубастой 365,88 тонны.

Таким образом, рыбодобывающие предприятия Николаевского района в 2018 году освоили 150% от изначально закреплённого за ними резерва.

Чтобы соблюсти стратегию промысла корюшки азиатской зубастой, соблюсти процент распределения объёма вылова 80/20, обеспечить равный доступ к ресурсу всем рыбодобывающим предприятиям, пропустить на нерест достаточный объём производителей, необходимо критически отнестись к запросам рыбодобывающих предприятий на выделение дополнительных объёмов после освоения ими основного рекомендованного объёма и резерва.

Бюро Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству следует принимать решение о внесении корректировок в прогнозные величины вылова (предоставлять дополнительные объёмы) только после получения достоверных данных о том, что на нерест пришло достаточное количество производителей, а также при условии, что к моменту выделения дополнительных объёмов большинство рыбодобывающих предприятий Ульчского района освоят более 70% выделенных им объёмов.

Поскольку данные о заполнении нерестилищ, а также сроки освоения Ульчским районом выделенных объёмов поступают позже массового хода рыбы в Амурском лимане и Николаевском районе, выделение дополнительных объёмов предприятиям, осуществляющим промысел в Амурском лимане и Николаевском районе, чревато тем, что будут допущены переловы в указанных районах промысла в ущерб промыслу в верхних районах и заполнению нерестилищ.

Кроме того, выделение дополнительных объёмов — это признак некачественности прогноза. Выделение дополнительного объёма — это признание в том, что рыбохозяйственная наука допустила ошибку в прогнозировании.

Указанные нарушения федерального законодательства могут стать предметом проверок со стороны природоохранной прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы, а также привлечь внимание со стороны средств массовой информации».

Позиция науки

Вот такое письмо направил в различные структуры председатель АРУК Максим Бергеля. Прав он, пожалуй, лишь в двух моментах. Первое: ситуация не просто может, она уже привлекла внимание СМИ, и сегодняшняя статья — прямое тому подтверждение. Второе: все отраслевые чиновники, учёные и участники рынка обязаны заботиться о сохранении и пополнении нерестилищ. Но только здесь Максим Бергеля, судя по всему, противоречит сам себе. Один из самых известных в регионе специалистов, доктор биологических наук, лауреат премии Правительства РФ Игорь Хованский так прокомментировал ситуацию:

— Позиция науки остаётся неизменной: нельзя ловить рыбу на нерестилищах — это ведёт к уничтожению ресурса. Причём касается это не только и не столько корюшки, сколько всех остальных видов рыб, главным образом лососёвых. Охрана и заполнение нерестилищ, скажем так, — отраслевой фундамент. Если же говорить непосредственно о корюшке, то я удивляюсь, что эта проблема стала обсуждаться в каких-то письмах руководителям Росрыболовства и ВНИРО. При чём тут федеральный центр? Та же корюшка никогда не была особо ценным продуктом, и её популяции, насколько я знаю, ничего не угрожает. Да, раньше она была ОДУемой, теперь всё спокойно решается на уровне региона, то есть комиссии по анадромным. Наука своё заключение уже дала, ведь комиссия принимает те или иные решения на основании заключений учёных. Складывается впечатление, что кому-то выгодно поднимать шум на пустом месте и вовлекать в этот процесс руководителей ФАР. У нас что, Илье Шестакову и Петру Савчуку больше заняться нечем, кроме как делить корюшку на Амуре? Впрочем, в прошлом году споры вокруг корюшки уже привели к сдвижке сроков путины. Посмотрим, что будет сейчас. Но здесь, на мой взгляд, могут прослеживаться частные интересы.

Добавим от себя: письмо г-на Бергели появилось в конце марта текущего года, как раз накануне старта Большой Амурской экспедиции Хабаровского филиала ВНИРО, которая планировала изучить именно биологию проходных корюшек — азиатской зубастой и обыкновенной малоротой. В течение двух недель (первый этап экспедиции) учёные должны были оценивать в числе прочего интенсивность и географию их промысла. Но Максим Бергеля не стал дожидаться выводов науки, что было бы логичным и оправданным. Нет, он зачем-то забил «тревогу» на уровне руководства Росрыболовства и губернатора Хабаровского края ещё до первичных результатов работы «корюшковой» экспедиции. Для чего ему это было нужно — стоит только догадываться. Но с учётом попытки перераспределения промысловых объёмов в пользу Ульчского района догадаться, видимо, несложно. Впрочем, это так, авторское мнение, не более того.

Это шантаж?

Между прочим, в письме Максима Бергели есть ещё несколько показательных моментов. На это прямо указал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко:

— Честно говоря, в этом письме мне непонятно: на что рассчитывает его автор? Что во ВНИРО и в Росрыболовстве работают профаны, которые не разбираются в отраслевых особенностях? Более того, в письме содержится ничем не подкреплённая информация. В частности, констатируется: «По имеющимся у нас данным, вылов в Амурском лимане превысил 70% от распределённого объема». А интересно, по каким данным? На основании чего сделано такое предположение? Это ведь официальное письмо, а не пост в интернете. Здесь должны быть конкретные ссылки на источники информации, причём на государственные либо научные структуры. Ведь кто-то может написать, что, по «его данным», в Ульчском районе уже выловлено 170% корюшки. И это тоже повод обращаться в Росрыболовство с требованием пересмотреть какие-то отраслевые нормативы? А сейчас — о резервах и дополнительных объёмах. Здесь совсем ничего не понятно, поскольку резервы и дополнительные объёмы — это некий люфт, который выделяется на случай большого подхода рыбы. Соответственно, рыба может подойти, а может и не подойти. Так вот, если её много — пользователи получают доступ к резерву и дополнительным объёмам, ну а если ресурса недостаточно — никто ничего не получает. Но как можно заранее, в начале корюшковой путины, требовать «критически отнестись к запросам рыбодобывающих предприятий на выделение дополнительных объёмов», коль скоро они и свои-то объёмы еще не освоили, поэтому никаких «запросов» у них нет?

Далее в этом письме походя ставится под сомнение профессионализм отраслевых учёных, мол, «наука допустила ошибку в прогнозировании». Это, так сказать, камень в сторону ВНИРО. Однако любой мало-мальски грамотный человек понимает: научное прогнозирование подразумевает разные варианты развития ситуации, особенно если это связано с природными, ихтиологическими или биологическими факторами. Для этого учёные и предлагают выделять дополнительные промысловые объёмы и резервы, чтобы можно было оперативно встроиться в новые реалии, если таковые проявятся. Или вот момент… Автор письма, основываясь, как мы выяснили, «на собственных данных», ставит Федеральное агентство по рыболовству перед фактом. Дескать, «вам СЛЕДУЕТ принимать решения о внесении корректировок в прогнозные величины вылова». По сути, руководителям Росрыболовства и ВНИРО отдаются команды, что им нужно делать. Точнее, чего не делать. А именно: даже при большом подходе корюшки не выделять дополнительные объёмы рыбакам до тех пор, пока в Ульчском районе не будет освоено 70% от выделенных там объёмов. Отсюда видно: люди лоббируют исключительно свои интересы, а не думают о нормальном проходе корюшки на нерест. Иначе они бы не игнорировали взвешенную позицию науки, которая заключается в нескольких словах: нельзя ловить рыбу на нерестилищах, которые как раз и находятся на границе Николаевского и Ульчского районов, — это приведёт к уничтожению водных биологических ресурсов. Но в нашем случае, как мне кажется, в действие вводится откровенный шантаж. Неслучайно автор недвусмысленно запугивает руководителей ФАР и ВНИРО, а также губернатора Хабаровского края проверками со стороны ФАС, прокуратуры и неким вниманием со стороны СМИ. И что это, как не шантаж? Впрочем, как мне кажется, специалисты уже давно разобрались, что здесь к чему. И сделали выводы.

Уже было

Действительно, после общения с профессионалами складывается впечатление, что сейчас мы наблюдаем попытку перераспределения ВБР на Амуре. В том числе это касается и корюшки. И здесь есть вот такой показательный момент. В своём письме Максим Бергеля приводит за основу данные 2018 года. Казалось бы, а почему в данном случае не фигурирует, как это чаще всего и бывает, прошлогодняя информация? Ведь это более свежая, то есть более показательная фактура. Но, кажется, данному факту есть объяснение, поскольку именно в прошлом году корюшковая путина едва не была сорвана, в том числе по причине перераспределения солидной доли ресурса в пользу рыбаков Среднего и Верхнего Амура. В тот период комиссия по анадромным выделила Ульчскому району 30% (вместо обычных 20) от общего объёма. Но в итоге всё запуталось до такой степени, что комиссия по анадромным долго не могла подготовить адекватный протокол. Вот что рассказывал нам год назад руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Денис КРЫЛОВ:

— Я не мог утвердить протокол по корюшке — он не соответствовал нормативным требованиям. Там была солянка из различных несоответствий.

С грехом пополам протокол исправили, и корюшковая путина состоялась. Правда, началась она с опозданием, но хотя бы стартовала, и рыбаки, в том числе и представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС), смогли хоть что-то выловить. Поэтому можно констатировать: игнорирование взвешенной научной позиции может привести к печальным последствиям.

Чей интерес?

Пока неизвестно, как официально отреагируют на письмо Максима Бергели представители Росрыболовства и губернатор Хабаровского края (он же председатель комиссии по анадромным) Сергей ФУРГАЛ. Что касается главы региона, то складывается впечатление, что его в очередной раз пытаются вовлечь в принятие антинаучных, популистских решений. И стоит отдать ему должное: пока такие решения по рыболовству им не принимались, несмотря на серьёзное давление со стороны всевозможных лоббистов. Мы говорим даже не о корюшке, а об отрасли в целом. Будем надеяться, что руководитель территории не станет и сейчас ломать установленные правила, базирующиеся, подчеркнём ещё раз, на научной основе. Тем более здесь проявляются реальные бизнес-интересы, что должно насторожить любого чиновника. Ведь когда кто-то говорит об «интересах населения» в конкретном районе — это лукавство. Обычные жители (если, конечно, они не браконьеры) вылавливают очень скромные «рыбные объёмы» в рамках любительских или национальных квот. Это даже не предмет разговора. Львиную долю ресурса осваивают как раз промышленники, поэтому их заинтересованность в перераспределении ресурса в Ульчский район очевидна и объяснима. Плохо лишь то, что в этот процесс пытаются вовлечь представителей властных структур.

Коротко и ясно

Мы связались с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству, председателем ДВНПС Петром Савчуком и попросили ответить на несколько вопросов:

— Петр Степанович, вы уже видели письмо председателя АРУК Максима Бергели?

— Да, видел. И могу сказать: мы в Росрыболовстве изложенные в этом письме предложения не поддерживаем.

— Почему?

— Мы запросили мнение учёных из ВНИРО и получили полную информацию о том, что корюшка в этом году пошла по Амуру на неделю раньше обычного, что она движется с нормальной скоростью — 20 километров в сутки, что заполнению нерестилищ ничего не угрожает. То есть нет никаких поводов для беспокойства.

— Получается, комиссия по анадромным в Хабаровском крае, распределившая отраслевые объёмы, была права?

— Да, конечно! И комиссия была права, и наука. Подчеркну ещё раз: сегодняшний формат корюшковой путины абсолютно адекватный, в том числе и по определённым резервам. И что-то менять здесь, мы полагаем, нецелесообразно.

— Есть мнение, что за этими письмами стоит попытка перераспределить ресурсы в пользу, скажем так, Среднего и Верхнего Амура. Как вы считаете, это соответствует действительности?

— Я работаю на государственной службе и не могу давать такие оценки. Но то, что на Амуре присутствует конфликт рыбопромышленных интересов, нам известно.

Вот такая очередная эпистолярная история проявилась в нашем расследовании. И мы его продолжим. Следующая тема будет не менее интересной.

Александр Матвеев



