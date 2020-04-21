Дальневосточники просятся домой

Более сотни жителей Хабаровского края застряли в Паттайе и Бангкоке, сообщают «Вести-Хабаровск».

Эвакуацию осложняет в том числе и то, что нужно согласовать количество эвакуируемых со свободными местами в обсерваторах Хабаровского края.

В двух городах Таиланда вылета в Россию ждут 120 человек, все приехали на отдых до объявления карантинных мер. У всех на руках — проездные документы, у некоторых даже по пять штук, они повторно оплачивали перелёт.

Люди обращались в посольство РФ, регистрировались на сайте Госуслуги, но так и не смогли вылететь из страны. У туристов заканчиваются визы и деньги. В Россию эвакуируют жителей Приморья, Подмосковья, Санкт-Петербурга. Хабаровчане все еще живут в аэропорту и на съемных квартирах.