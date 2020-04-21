Усиленный режим ношения масок введен губернатором

С 22-го апреля в Хабаровском крае из-за распространения коронавируса вводится усиленный режим ношения масок . Это решение губернатора Сергея Фургала, сообщает официальный портал правительства края.

« Сразу продумайте механизмы контроля за его исполнением. Если это транспорт, то следить за тем, надета маска или нет, должны внутри автобуса. Магазины должны будут пропускать людей, только если они в масках. Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции внутри торговых точек, разметки возле касс. За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона», — поручил губернатор подчиненным на заседании оперативного штаба.

С 22 апреля ношение защитных масок будет обязательным на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, в магазинах и прочих общественных местах.

Между тем, жители края буквально атакуют социальные сети губернатора и местного минздрава с вопросом:«Где купить маски?». Будут ли налажены поставки защитных изделий в аптечные сети региона, в официальном сообщении ничего не говорится.

Кроме того, врачи 10-й горбольницы, в которой держат инфицированных коронавирусом и врачи «скорой» будут жить отдельно. Им готовят номера в гостинице «Турист» и в обсерваторе. Медработников обяжут исключительно в защитных костюмах.

Напомним, в Хабаровском крае 185 заболевших коронавирусом, пятеро погибли.