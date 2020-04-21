Программа выживания

Что сегодня лучше? Закрыть окна, двери, вентиляционные дыры и сидеть дома, плюнув на подрастающую рассаду да подсыхающие картофельные поля? Или в первую очередь озаботиться продовольствием: авось, пронесет, а мы на зиму без огурцов?

…После зимы впервые встречаю соседей. «С новым годом! Как перезимовали?» – приветствия и вопросы обычные. С разницей, что особо к общению никто не стремится, покричали издалека и разошлись чесать затылки: землю в этом году повело, работы весной прибавится.

— Как мама? – спрашиваю Виталия.

— Да как обычно, на дачу просится, — улыбается в ответ. – Но лучше пусть дома сидит, все-таки восемьдесят уже.

Тем, кому за 65, предписано находиться в самоизоляции. И это правильно. С другой стороны, существование без воздуха и солнечных лучей — тоже не лучший вариант. Как без них заполучить столь необходимый витамин D? А посильные физические нагрузки? Собственные шесть соток, при условии, что сюда не сбегаются толпы родственников и знакомых, а владельцы не пашут до смертельной усталости, – прекрасный вариант для самоизоляции. Правда, потребуются еще теплый дом, заряженный телефон, запас воды и продуктов.

Проблема в том, как добраться? Идеальный вариант – собственное авто, в котором, кроме совместно проживающих людей, больше никто не присутствует. Ну, а если кроме как общественным транспортом не добраться?

Тут мне сразу вспоминаются ситуации, когда толпы нагруженных дачников осаждают автобусы. Вспоминаются утренние кораблики на левый берег. В условиях инфекционной обстановки – не лучшие варианты передвижения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края «в связи со снижением пассажиропотока, вызванного эпидемиологической обстановкой, внесло изменения в расписание отдельных регулярных маршрутов межмуниципального сообщения». Проще сказать, автобусы стали ходить реже.

Что касается водного маршрута для «телегинцев» и «речников» — тоже краевая зона ответственности — вообще нет ясности, даже тендер для перевозчика еще не проходил. Здесь, видимо, в выигрыше владельцы катеров и моторных лодок.

Дачники «Садовой-1», «Садовой-2», «10 километра», попавшие «под управление» городской администрации, могут чувствовать себя спокойнее. Навигацию обещают открыть 1 мая, суда почти готовы, осталось пройти контрольную проверку. Но рейсы будут не частыми – рано утром и поздно вечером. Правда, с единственным выходным в понедельник.

— Мы выдали жесткие инструкции судовладельцам о работе в условиях сегодняшней эпидобстановки, — рассказывает Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска. – Перед рейсом и после всё на судне должно быть обработано – поручни, сидушки, скамейки и прочее. На входе — дизбарьер: коврик с дезинфицирующим раствором. Экипажу обязательно предписано носить защитные маски и допускать пассажиров только в масках, рассмотреть варианты безопасной рассадки.

— Мы попросили руководителей садоводческих обществ провести разъяснительную работу среди дачников о безопасном поведении, — добавляет Владимир Ощановский.

Мне кажется, соизмерить риски в программах выживания – есть или болеть – сегодня очень важно. Не стоит пренебрегать ни дистанцией, ни средствами защиты, равно как во что бы то ни стало тащиться к родным грядкам с насморком или кашлем. Сегодняшняя ситуация – показатель не только нашего отношения к себе, но в первую очередь человечности к окружающим.

Будем здоровы, будем богаты урожаями.

Ирина Северцева