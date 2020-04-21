Фронтовое письмо: «Буду драться за вас»

Как воевал и как погиб гвардии старшина санинструктор Петр Клепов. Как в Хабаровске почтили его память

Всякий раз, когда подходит та или иная знаменательная, желательно круглая, годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне, обостряются отношения и возбуждаются многие организации.

В школах начинается движуха по сбору историй, дети оформляют красивые стенды с биографиями ветеранов. Если у кого-то дома остались фронтовые письма, то образовательные организации и муниципальные власти начинают составлять альманахи. Такие как «Святые письма фронтовые», что были изданы тиражом в 500 экземпляров в 2000 году. Акцию школьников Хабаровска в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне поддержали в муниципальном управлении образования администрации города Хабаровска и в городском совете ветеранов войны и труда.

Дети и педагоги разных школ города собрали информацию о своих родных и близких, о своих земляках, которая потом была частично опубликована, а частично осталась в виде папок с описанием жизни и подвигов родных и близких. Где-то это пара-тройка строчек с наивными рисунками и вклеенными картинками, где-то — развернутый рассказ. А кое-где имелись и вложенные подлинные документы – личные письма, казенные бумаги, что остались от павших бойцов.

Одним из таких бойцов был и санинструктор артиллерийского подразделения гвардии старшина Клепов.

Какая жизнь была…

Петр Павлович Клепов родился в 1920 году в селе Чернитово Алгасовского района Тамбовской области. Перед войной его большая семья – папа, мама, два брата и две сестры – перебралась в Хабаровск, но с ними Петр не поехал. К тому времени, в 1939 году, учился в медицинском училище на третьем курсе: «…учебу в 1 четверти закончил неплохо, плохих отметок не было, а посредственных штуки 3, а остальные — хорошие отметки. Стипендия на 3-м курсе 55-65 рублей. В месяц, по сравнению с прошлым годом, понижено на 10 рублей. В честь Октябрьской революции нас отпустили с 7-го ноября по 13-го ноября».

После ноябрьских праздников Петр Клепов отчитался перед родными о подготовке к зиме: «Все, что пришло вами посланное мне до 9-го ноября 1939 года, то это я получил. В последний раз 200 рублей денег, посланные вами 6-го сентября 1939 года, я получил 28 сентября. Потом маленький посылок (так в тексте. – Авт.) получил 1-го сентября. Пальто я пока не купил, потому что в магазинах их не было, а на рынке очень дорогие, по 300-400 рублей, ну оно, наверное, мне пока сегодняшнюю зиму и не потребуется». В ряды Красной армии был призван в 1940 году, после окончания медицинского училища, в звании фельдшера.

Как вы живете?

На фронт Петр Клепов попал в 1941 году, уже имея звание старшины медицинской службы. Войну начал в 80-м артиллерийском полку в составе 4-й батареи. Домой писал много, чаще вспоминая: «…светлая, спокойная жизнь. И мы, бойцы, со славной победой возвратимся домой по своим родным домам. Я вам очень много пишу писем, но от вас очень и очень редко получаю ответ. На фронте получил только одно письмо от вас. Тогда как я вам посылаю уже, кажется, пятое письмо. Но я верю в то, что иногда и не доходит письмо, но все-таки из пяти штук третье или четвертое вы получите. Пишите чаще письма, а то я тоже беспокоюсь о вас, что и как вы там живете в настоящее время. Хотя я предполагаю, что неплохо, но все-таки интересно убедиться, точно с ваших слов». Это строчки из его предновогоднего, 25 декабря 1941 года, послания домой.

В его фронтовых письмах нет описаний подвигов, он не пишет о доблести, не жаждет славы. Но Петр Клепов очень беспокоился, чем и как живет его семья: «Опишите насчет сестры Тани и Лиды. Как они живут, учатся или нет? Окончила или нет Таня курсы бухгалтеров? Как там живет брат Борис и т.д. Кто в настоящее время работает и каков заработок? Как насчет продуктов питания? Затем пока до свидания. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Мой адрес полевая почтовая станция №206».

Из писем 1941-1942 годов: «Здравствуйте, мама, папаша, Борис и Толя, сестра Таня и Лида! Поздравляю вас с Новым годом! Будьте уверены, мои дорогие, в новом году я буду стойко драться за Родину и за вас. Буду бить немецких захватчиков до полного истребления! …Располагаемся мы в окрестностях города Харькова. Противника понемногу кое из каких деревень выбиваем, а в скором будущем пятки немцам насалим, только будут успевать удирать!». Не знал тогда, в начале 1942 года, старшина Клепов, что придется отступать до Сталинграда.

Две награды

Участвовал в битве за Сталинград. Санинструктору Петру Клепову за выполнение ратных обязанностей была вручена медаль «За оборону Сталинграда» (удостоверение Л-08562).Воюя в составе Воронежского фронта, в мае 1943 года приказом по 138 гвардейского краснознаменного артиллерийского полка 67 гвардейской стрелковой дивизии был представлен к награде — медали «За боевые заслуги»: «Пятого июля 1943 года в районе с. Черкасское вынес на себе четырех тяжело раненных бойцов, произвел первую помощь и направил в медсанбат». Геройский он был мужик, настоящий фронтовой медик: «Во время танковой атаки до последней минуты находился на огневой позиции и помогал расчету подносить снаряды».

Во всех письмах он очень беспокоится о судьбе Виктора Панькина: «Опишите подробности насчет Вити, и как он живет». Витя – это, предположительно, сын Панькина Ивана Васильевича, которому посылались все письма. Виктор служил в Уссурийске, был отправлен на передовую, но до фронта не доехал, эшелон разбомбили.

Петр Павлович Клепов погиб 27 июня 1944 года при освобождении Витебской области Белорусской ССР. Точнее, «сгорел с машиной при бомбежке». Так указано в именном списке безвозвратных потерь личного состава 138 гвардейского краснознаменного артиллерийского полка 67 гвардейской стрелковой дивизии. Видимо, даже и похоронить было нечего. В извещении от 25 февраля 1946 года за подписью Хабаровского городского военного комиссара майора Твердякова место захоронения не указано.

Святые письма, недалекие мысли Уважаемая Ирина Анатольевна Солдатова, педагог 53-й школы! Если вы прочитаете эти строки, то можете забрать письма вашего дяди, гвардии старшины санинструктора Петра Павловича Клепова в нашей редакции. Простите, но большего для вас я не могу сделать. Остатки издания 2000 года «Святые письма фронтовые» в количестве 220-250 книжек были выброшены в утиль, там же оказался и планшет с данными о бойцах, что не вошли в указанное издание, и иные публикации. В том числе и подлинные письма с фронта Петра Клепова… Помним и гордимся.

Андрей Дунаевский