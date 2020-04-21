Комсомольск-на-Амуре ушел в пике вместе с «соколами Жириновского»

Когда новое руководство края только принимало дела от своих предшественников, оно оправдывало ситуацию в крупных городах, в том числе в городе Юности, некомпетентными градоначальниками. Случилась вполне ожидаемая рокировка — в кресло мэра сел однопартиец губернатора Фургала, член ЛДПР Александр Жорник. И Комсомольск ещё больше погряз в безнадёге.





ЛДПР — лучшая депрессия

После того как город возглавил член ЛДПР Александр Жорник многие решили, что связка двух «свежих» и близких людей станет гарантом прорыва. И все замерли в ожидании перемен.

Но всё пошло не по плану, мы увидели не только партийные разброд и шатание, но и полный паралич в развитии Комсомольска. Сперва Жорник не смог навести порядок в канализации после паводка и жилые дома утонули в зловонии. Потом новый мэр, как бы демонстрируя, что ЛДПР — партия лозунгов и громких заявлений, рассказал, что не может очистить дороги от снега. «Ждите оздоровления экономики» — вогнал людей в беспросвет Жорник.

Криво и косо отремонтированные главные городские трассы встали колом, смена подрядчика, работы — на долгие месяцы и т.д. Затем Жорник опять отметился шумными заявлениями, они были уже пуще прежнего. «Город находится в реанимации», «Комсомольск-на-Амуре — на грани катастрофы». Разваливающиеся школы, неработающие детские сады — все это из лексикона нового мэра. Ничем, кроме взрывных эпитетов Александр Жорник, пожалуй, не отметился. Известно, что практика ЛДПР — пошуметь, дальше дело, как правило, не идет. Как говорится, жизнь в отдельно взятой квартире не становится лучше, если постоянно сидеть и слушать радио.И вот в итоге, мы получили депрессивную картину происходящего, нарисованную мэром.

Кризисное управление

После того, как полпред президента Юрий Трутнев заявил, что важные масштабные стройки идут с отставанием от графика и что «за 19 объектов из 20 ответственность лежит на правительстве края», Сергей Фургал хотел даже переехать в Комсомольск. Героически громко, но эффективно, как и все управление в Комсомольске.

В городе президентского внимания сейчас митингуют предприниматели. Они не знают, как им работать в условиях пандемии. А в администрации города рекомендуют - «действуйте на свой страх и риск». Неясно как быть с арендой, зарплатой сотрудникам, как вообще выживать в условиях вируса. В мэрии Комсомольска внятных ответов не дают и на встречи с бизнесменами, по нашим сведениям, не приходят. А, ну да, «город же в реанимации». Люди с позволения Жорника предоставлены сами себе.

Тут есть одна очень важная вещь. Немногие, наверное, знают, что родители с детьми (еще до коронавируса) сидели в очередях в поликлиниках, расположенных на первых этажах жилых домов. Строительство детской больницы с поликлиникой заморожено. Остановлена и стройка онкоцентра. Полный затык с медициной и беспомощность местной власти могут привести к страшным вещам.

Не да Бог, масштабный вирус доберется до Комсомольска-на-Амуре. Как перестраивать систему здравоохранения в условиях пандемии, где брать дополнительные больничные мощности, что будет с так называемыми обсерваторами? Боюсь, эти вопросы способны окончательно загнать в тупик городские власти. В мирное время-то особых подвижек не было.

Александр Безденежных