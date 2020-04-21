Тренд на кастрацию

В Хабаровском крае не только время ледохода, самоизоляции и тотальных ее нарушений, но и время любви, когда, наверное, у каждого человека замирает сердце от вида набухшей почки

Это для людей загсы закрыты на лопату, а широкие свадьбы сузились до галочек в официальных кондуитах – ни тебе застолья, ни коллективных истовых плясок, «чтобы в нижний этаж провалиться, да в драке чтоб трех генералов убило». Не положено — коронавирус, однако.

А вот собачьим свадьбам все нипочем. Как положено всем тварям земным. Плодятся они и размножаются почти на глазах «старших братьев». Конечно, увеличивающееся поголовье бездомных животных малость напрягает горожан. С такой бы силой поголовье свиное и крупного рогатого скота увеличивалось. Даже приходит в голову такая ирония: а не пригласить ли в Хабаровск животноводов заниматься проблемой ста бездомных собак? Но есть более гуманные пути. Например, стерилизация.

Впереди планеты всей

Пока пресс-службы высокопоставленных чиновников в крае морщат лбы в потугах поиска побед — а это в регионе проблема: чиновников много, а побед что в экономике, что в социалке кот наплакал – Хабаровский край занял первое место в ДФО и пятое в России по… кастрации.

Понятно, это не касается людей. Операция, которую подсознательно боятся многие мужчины (а вдруг кто-то из них попытается сделать местных Демисов Руссосов?), касается псов и котов. И называется она «стерилизация».

За 24-часовой марафон во Всемирный день стерилизации домашних животных было «почикано» на льготных условиях или бесплатно в краевых государственных и частных клиниках более 400 домашних питомцев. Кстати, Хабаровский край третий год подряд занимает лидирующие позиции.

Как считают в управлении ветеринарии правительства Хабаровского края, это значительный вклад ветеринарного сообщества в решение проблемы бездомных животных.

А что коронавирус?

То, что граждане даже в самоизоляции имеют право выгулять своего питомца на поводке и желательно в наморднике, ни для кого не секрет. И расстояние указывается: убегать с собачкой на расстояние более ста метров от дома нежелательно.

С хозяевами, у которых есть мозги и совесть, все понятно, главное, чтобы не забывали с собой захватывать пакетик и совочек для складирования «мин», оставленных мокроносыми домочадцами.

А что делать с теми «товарищами», которые по привычке дают собачкам волю, отправляя их на самовыгул? Или с теми растяпами, от кого животные сбегают?

Именно эти собаки самоорганизовываются в стаи вокруг сук во время течки. Именно они — виновники основного числа покусов, набрасываний, облаиваний. Как правило, бездомные собаки активны после полуночи и до рассвета. Они понимают, что лучше с человеком не встречаться.

Как рассказала Анастасия Кучмежак, главный специалист городского управления ЖКХ, COVID-19 отлову собак не помеха.

— В первую очередь отрабатываем те участки города, на которые указывают хабаровчане, жалующиеся на засилье там бесхозных собак. В общей сложности в этом году на отлов беспризорных барбосов будет затрачено чуть более 10 миллионов рублей. Всего за эти средства можно решить вопросы с 1040 псами. С начала текущего года в руках ловцов и ветеринаров побывали уже 134 животных, — рассказала Анастасия Кучмежак.

Это когда-то в советские времена бродяжек убивали и пускали на хозяйственное мыло, теперь все гуманно: животных стерилизуют, прививают от бешенства и маркируют. В течение 20 дней собаки отъедаются и набираются сил в питомнике. На все процедуры и полный пансион каждого хвостатого квартиранта тратится 8106 рублей. Как только цикл профилактических мероприятий завершается, животные возвращаются в свою привычную среду обитания – на улицу. А там уже животному не до свадеб, потому что без специальных причиндалов оно становится гораздо добрее. Вы подумали о соседке или коллеге? Не стоит, человек – более сложная социальная конструкция.

Убийцы-активисты

Не переводятся в Хабаровске ненавистники жизни. Постоянная война Советского Союза с природой не показательна для этих «товарищей». Война, кстати, постоянно заканчивалась поражением коммунистов. И даже в таких мелочах, как регулирование численности домашних животных.

Показателен пример, когда перед Олимпиадой в 1980 году напряглись всеми своим внутренними органами и избавились от бездомных кошек и собак. Итогом этого праздника интеллекта, биологических знаний и «гуманности» стало такое засилье крыс, что специально стали завозить из других регионов «лишних» бобиков и васек.

Если вы думаете, что отравители животных – это брутального вида мерзавцы, вы ошибаетесь. Часто это вполне себе благообразные с виду старушки-одуванчики. В аптеках таким ветеранам труда обычно не отказывают. Покупают бабули препараты, разбрасывают отраву в местах выгула собак. Гибнут, кстати, в первую очередь хозяйские собаки, не спасают и намордники.

Совсем недавно в районе остановки «Топографический техникум» какие-то горожане рассыпали отраву. Умерли три домашние собаки.

Горе? Это мягко сказано. Испытывая мучения, на глазах у людей погибли их члены семьи, любимые существа.

И еще. Привитые и стерилизованные бездомные животные – естественный буфер между дикой природой и городской средой. Рядом с Хабаровском расположен Хехцирский заповедник. Для лис, например, хабаровские помойки – все равно что бесплатный шведский стол. Помимо хвоста и шубки у этих животных есть одна особенность: они единственные из псовых могут переносить бешенство на лапах, то есть являются естественными носителями вируса смертельной болезни. Есть такой период у животных, больных бешенством, когда они становятся очень ласковыми. Но хватит капли маленькой слюны, чтобы заразиться. А ведь не каждый ребенок не забудет рассказать своим родителям, что сегодня погладил одну рыжую собачку. Да и не каждый родитель вовремя среагирует. В итоге — трагедия.

Юрий Рязинкин