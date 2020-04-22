Хабаровские уголовники могут защитить врачей

В Хабаровском горздраве предлагают подключить местные ателье для изготовления защитных медицинских костюмов. Медикам, работающим в обсерваторе на базе гостиницы «Семь звезд» не хватает одежды, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

«Сейчас мы оперативно изучаем вопрос, где можно заказать партию костюмов для специалистов, которые работают с людьми, находящимися под наблюдением. Рассматриваем исправительную колонию в поселке Заозерном, а также одно из хабаровских предприятий, которое занимается пошивом спортивной одежды. Предлагаю подключить и городские ателье. Учитывая, что у нас ожидается открытие новых обсерваторов, определяться с производителями нужно уже сейчас», — рассказала Татьяна Скорик, начальник городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению.

В Хабаровске появится еще один обсерватор, его сделают на базе гостиницы «Турист», туда тоже потребуются защитные комплекты.

Напомним, ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук распорядился исправить бытовые проблемы в «Семи звездах»