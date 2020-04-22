Из истории современности: Было у отца три сына и все — хоккеисты

Весной прошлого года с интервалом буквально в два месяца ушли из жизни две легенды хабаровского хоккея с мячом – Александр Першин и Анатолий Гладилин. Давайте вспомним о них и помолчим

Александр Першин родился в спортивной семье. Представляете, у его родителей было три сына — и все хоккеисты! Старший — Василий, средний — Александр, младший — Юрий. Все начали играть в родном Красноярске. Но Шура, как ласково звали Першина болельщики, еще в 1972 году (пришла пора армейской службы) приехал в Хабаровск, где и остался, отыграв за армейцев 19 лет. Хотя оба его брата (Василия, правда, уже тоже нет в живых) так и остались играть за «Енисей».

В 1975-м Александра пригласили в национальную команду страны, в составе которой он дважды становился чемпионом мира и столько же раз серебряным призером. А еще Александр – четырехкратный победитель популярного в ту пору на уровне сборных международного турнира на призы газеты «Советская Россия».

Правда, звание «Заслуженный мастер спорта» Першин получил только во второй половине 1980-х. Почему же с таким опозданием? Ведь в былые времена достаточно было выиграть одно «золото» на мировом чемпионате и ты уже автоматически заслуженный…

О причинах такого дифференцированного подхода можно только догадываться. Возможно, в «эпоху Першина» выигрыш чемпионата мира по хоккею с мячом ценился менее, поскольку советская ледовая дружина безраздельно господствовала на планете, оставляя соперникам возможность бороться лишь за второе и последующие места.

Это потом шведы подтянулись в мастерстве и стали периодически сдвигать сборную СССР с верхней ступеньки пьедестала почета, из-за чего последующие достижения нашей национальной команды стали иметь как бы другую цену. Вот и случалось, что иной игрок, однажды ярко вспыхнувший, а потом отошедший в тень, носил высшее в нашем спорте звание, а Першин, стабильно попадавший в звездную сборную СССР почти десять лет, — нет.

Впрочем, в наши дни тоже случаются казусы. Порой игроку надо три, а то и четыре раза стать чемпионом, чтобы добиться почетного звания. Что уж говорить, если даже Михаил Юрьев, который четырежды привел сборную России к золотым медалям, до сих пор не является заслуженным тренером РФ…

Бойцовских качеств ему не занимать

Однако вернемся к Першину. Интерес к этому полузащитнику проявляло и московское «Динамо», наставник которого Василий Дмитриевич Трофимов тогда параллельно являлся и главным тренером сборной. Но Шуру в Москву не тянуло, ему вполне комфортно было и в Хабаровске. Ведь здесь его окружали такие мастеровитые игроки, как Виктор Ковалев, Александр Волков, Валерий Чухлов, Юрий Тишин, Вячеслав Саломатов, Евгений Березовский…

Но даже в этой компании Александр выделялся своим неповторимым стилем игры. Когда он в особенной своей низкой посадке (ни с кем не спутаешь!), владея мячом, стелился по льду, а соперники, словно загипнотизированные, оставались за его спиной один за другим, сердце поклонников хабаровского СКА буквально замирало от восторга.

— У Александра Алексеевича, — именно так уважительно о своем партнере по команде отзывался Вячеслав Саломатов, которого Першин старше на восемь лет, — были и великолепное катание, и столь же великолепная техника владения клюшкой и мячом. Плюс к этому огромная самоотдача и спортивная злость — в хорошем смысле этого слова. В общем, все, что нужно настоящему спортсмену, у него было. Не зря он в свое время считался одним из лучших полузащитников в нашем хоккее.

Но отнюдь не за титулы любили хабаровские болельщики Шуру. Першин выходил на ледовое поле не только для того, чтобы биться, хотя бойцовских качеств ему было тоже не занимать. Бывшие его партнеры рассказывали, что Александр даже в тренировочных спаррингах проигрывать не любил. Мог в них и накануне серьезнейших матчей нисколечко себя не щадить, приговаривая при этом: мне неважно, что завтра у нас календарная игра и надо бы поберечься, мне и сегодня хочется победить!



При всем том случалось, что Першин после какой-нибудь встречи уточнял у партнера в раздевалке, с каким , мол, итоговым счетом они сегодня обыграли соперника. Потому что в самой игре ему самому было не до подсчетов, ведь Александр на ледовой площадке буквально творил…

Недостатки как продолжение… достоинств

Между тем сам Першин нередко к своей игре относился критически. «У меня плохо поставлен удар, — признался Александр, — поэтому мало забиваю. На тренировках уделяю этому особое внимание».

Однако здесь мы имеем тот самый случай, когда недостатки становятся продолжением их… достоинств. Александр, не обладая сильным прицельным ударом, в то же время был одним из самых быстрых и техничных игроков советского хоккея. И когда он рвался в атаку, остановить Першина без применения недозволенных приемов было очень трудно. Именно поэтому большинство из своих голов он провел с близкого расстояния, в ситуациях, когда редкий вратарь не теряет самообладания.

Отыграв за армейцев 17 (!) лет, Першин с декабря 1989-го по 1996-й выступал в Финляндии в командах «Варкаус» (Варкаус) и «Нарукеря» (Пори), становился серебряным и бронзовым призером чемпионата этой страны. После возвращения домой, когда Першину было уже за сорок, он провел еще один сезон за СКА. А потом выступал в первенстве России среди команд первой лиги и в турнирах среди ветеранов.

Еще Александр Алексеевич серьезно увлекся судейством, где тоже пользовался уважением. Говорят, что однажды в одном из матчей первенства Хабаровска кто-то из молодых игроков набросился на Першина, который обслуживал эту встречу в качестве арбитра, с бранью: дескать, не те решения принимаешь, товарищ судья. Так тому пареньку его же партнеры сами выдали по первое число: мол, кто ты и кто Першин!

А как-то забавный эпизод случился с Александром Алексеевичем на железнодорожном вокзале Хабаровска, где он коротал время в ожидании поезда на Комсомольск-на-Амуре, куда отправлялся как раз судить очередной хоккейный матч. Дело было вскоре после громкого теракта в центральной части страны, поэтому бдительный — тогда еще милицейский — наряд подошел в здании вокзала к «подозрительному», как ему показалось, субъекту в черной куртке и такого же цвета шапочке с огромной спортивной сумкой и попросил показать документы.

Удостоверение заслуженного мастера спорта, которое предъявил им Александр Першин, по словам очевидцев той сценки, произвело на «силовиков» сильное впечатление. О чем можно было судить по их лицам и дальнейшему уважительному жесту, который обычно характеризуется специфическим глаголом «откозыряли».

Москву променял на Хабаровск

Анатолий Гладилин выступал за хабаровский СКА в 1960-70-х годах. Было время, когда он выводил на лед клуб с капитанской повязкой. И хотя родился Гладилин далеко от берегов Амура — в Москве, практически всю свою жизнь Анатолий Петрович провел на Дальнем Востоке.

…Будущий полузащитник начал заниматься хоккеем с мячом в детской столичной команде «Фили». Играл за клуб на первенство Москвы — сначала по юношам, а потом, когда возмужал и окреп, и за «мужиков».

Летом 1965 года тренер команды мастеров «Фили» Михаил Мухортов пригласил способного хоккеиста в основную команду. В своем дебютном сезоне в высшей лиге 19-летний игрок провел 23 матча и забил 3 мяча.

А тут как раз Гладилину пришла пора армейской службы. Начальник команды СКА (Хабаровск) Николай Галюк пристально следил за многими перспективными хоккеистами страны, которым «грозила» армия. Это сейчас игроков покупают, а тогда…

В общем, Галюк, умело использовавший для комплектования дальневосточного коллектива возможности армейского статуса команды, и пригласил Анатолия в Хабаровск. И, как показала дальнейшая жизнь, не ошибся в нем. Более того, «отслужив» два года, Гладилин не уехал в Москву, а остался здесь.

- Хотя звали и в Свердловск, и в Алма-Ату, но к тому времени я уже прикипел к Хабаровску, — вспоминал позже Гладилин. — После срочной службы меня «сделали» офицером (об этом, кстати, узнал не сразу). В составе армейцев я четырежды становился бронзовым призером чемпионата СССР, однажды — серебряным. Привлекался в сборную страны.

В составе национальной команды он принимал участие в международных турнирах в Скандинавии. А вот в чемпионате мира так и не сыграл. Хотя, думается, если бы играл в Москве, путь в сборную был бы куда короче. Впрочем, Анатолий Петрович, дослужившийся в итоге до майора, не жалел ни о чем. Ведь он был одним из ведущих игроков СКА на протяжении многих лет.

Работоспособный и маневренный, Гладилин обладал широким тактическим кругозором, хорошо действовал в отборе мяча, умел сделать своевременную и острую передачу, восемь сезонов был капитаном команды.

В сезонах 1969-1972 годов Анатолий в составе армейцев даже играл в чемпионатах СССР по хоккею на траве. В те годы мастера русского хоккея должны были летом еще и по траве за мячом бегать.

- Сейчас спортсмены зарабатывают большие деньги. Интересно, а как жили игроки в ваше время? — поинтересовался я как-то у Анатолия Петровича.

- Нормально жили. Но не шиковали, - ответил он. - Нынешнее поколение игроков над нашими гонорарами, конечно, посмеялось бы. Судите сами: за победу в чемпионате СССР хоккеистам полагалась премия в размере 300 рублей, за «серебро» и «бронзу» — по 200 и 100 рублей соответственно. Да, еще из этой суммы вычтут подоходный налог.

Помню, как-то за третье место я получил на руки 68 рублей. Оклады тоже были небольшие. «Потолок» — 160 рублей. Эти деньги получали только ветераны, которые были хоккеистами первой категории. Так что играли мы больше на энтузиазме.

Первая машина была у Фролова, да и то «Запорожец»

- Ну, а на автомобилях-то звезды хабаровского хоккея наверняка разъезжали? — продолжал допытываться я у Гладилина.

- Да какие там автомобили! — вздыхал Петрович. - Первым машину в нашей команде купил Анатолий Фролов. Но это был… «Запорожец». Потом у Владика Помазкина появился «Москвич». Тогда с автомобилями было вообще тяжело. Хорошо хоть существовал фонд командующего округом, из которого лучшим игрокам можно было купить авто вне очереди.

Тем не менее армейское начальство в те годы, по воспоминаниям Анатолия Петровича, регулярно ходило на матчи и даже могло при случае с очередной звездочкой на погоны посодействовать…

- Как-то после победного матча над извечными соперниками — свердловскими армейцами — в раздевалку к нам заглянул тогдашний командующий округом Иван Третьяк, - рассказывал Гладилин. - Поздравил с победой и говорит: «Молодцы, ребята! У кого какие проблемы?». Володя Ивашин возьми и скажи: «Я что-то засиделся в старших лейтенантах, уже по срокам капитана давно надо присваивать». Третьяк тут же говорит замполиту: «Найдите Ивашину должность и присвойте звание». Так Володя первым среди нас стал капитаном.

…Закончил Анатолий карьеру в СКА, когда ему 34 года было. В общей сложности за армейцев провел 339 матчей и забил 12 мячей.

Впрочем, коньки на гвоздь Гладилин повесил не сразу, а еще четыре сезона (1981-1984) играл в хабаровском «Нефтянике».

Пробовал свои силы Анатолий Петрович и на тренерском поприще, отдав более десяти лет работе с детьми. Кстати, среди его воспитанников — многократный чемпион страны и мира Василий Грановский, а также Денис и Евгений Коревы, Федор Розвезев, которые тоже засветились в большом хоккее с мячом.

Владислав Махов