В Амуре не хватает молибдена — правительство Хабаровского края

Промышленные стоки из Китая уже подходят к Хабаровску. Сейчас концентрация молибдена в 20 раз ниже предельно допустимой.

На одной из китайских шахт в провинции Хейлунцзян 28 марта произошла утечка молибдена, стоки в итоге через Сунгари попали в Амур. Химическое пятно подойдет к Хабаровску 23 апреля, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Четыре дня назад спасатели стали брать пробы воды в Амуре у краевой столицы. Концентрация молибдена находится в пределах нормы и не превышает ПДК.

« В Китае построили 13 дамб, на которых очищали эти стоки. Однако, с 18 апреля мы начали самостоятельно отбирать пробы в Амуре. Первые результаты показали, что конценрация молибдена у нас от 20 до 50 раз меньше ПДК», — заявил руководитель краевой комиссии по ЧС, зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По словам Литвинчука на всех очистных станциях сделаны необходимые запасы реагентов для нейтрализации химических примесей в амурской воде. Ожидается, что пятно из Китая минует Хабаровск к 25 апреля.