Riverday - дом с видом на закат

В мае стартуют продажи квартир в доме, который сегодня многие называют самым экологичным в Хабаровском крае

Об объекте с романтичным названием Riverday мы беседуем с заместителем директора ООО «Специальный застройщик «Градъ Сервис» Алексеем Карпенко.

— Алексей Владимирович, дом, который «Градъ Сервис» сегодня возводит в хабаровском микрорайоне «Строитель», вы позиционируете как место для отдыха и жизни на берегу. В чем же его принципиальное отличие от других?

— Он стоит на первой линии, и перед ним уже никто никогда ничего не построит. Это тот вид на берег Уссури, который никто никогда не заслонит. Мало где еще в Хабаровске есть такая вероятность. Мы говорим, что у нас самые лучшие закаты…

— … шелест травы и возможность наблюдать за звездами…

— Да. Шикарный вид открывается даже с нижних этажей. В этом месте река делает небольшой изгиб, и для обозрения открывается центральная часть города с соборами и салютами, а в другую сторону – острова, гладь реки. Вдоль берега до самой «Заимки» — шикарные виды. Мы считаем, что человек, который будет жить в нашем доме, по сути, изменит свой образ жизни.

В своей концепции мы хотим из этого дома сделать, наверное, один из лучших домов в городе. По крайней мере, в том микрорайоне. Это был готовый проект, который начинало строить ГВСУ, но мы его существенно доработали в плане внешнего и внутреннего облика. Мы делаем интересные холлы, дизайнерское решение которых будет вызывать чувство умиротворения, расслабленности, напоминать о близости с природой. Мы делаем красивый фасад с интересным стеклом, которое будет отражать солнечные тепло. Мы доработали планировку торцевых квартир — там были слишком большие балконы, порядка 18 квадратных метров, мы на четверть подсократили балкон и сделали открытые террасы. На них можно загорать и наслаждаться свежим воздухом, не выходя из квартиры. А две квартиры вообще с террасами, которые выходят на крышу.

— Красота, Алексей Владимирович, — страшная сила. Но для жизни чаще выбирают удобство. Комфортно ли будет в Riverday?

— Мы доработали и придомовую территорию. Детская площадка будет разбита на три зоны: для малышей – песок, развивающие горки, качели. Рядом для ребят постарше – веревочные снаряды, резиновое покрытие для безопасности. Вдоль этих двух зон – скамейки, чтобы мамы могли наблюдать за детьми. Площадки планируем сделать полностью закрытыми от территории остального двора, чтобы ребятишки ненароком не могли выбежать под колеса. Для взрослых – площадка для игры в баскетбол и футбол.

— Вы сказали фразу «выбежать под колеса». Это проблема многих хабаровских дворов. И к радости, и к сожалению, сегодня практически каждая семья владеет машиной, а то и не одной. Что с парковками?

— Планируем парковочные места внутри огороженной от посторонних дворовой территории, есть большая парковочная зона снаружи, достаточно парковочных мест со стороны реки.

Более того, хочу отметить удобные подъезды к дому как со стороны центра города, так и со стороны Южного микрорайона.

У Riverday – очень комфортная зона расположения, удаленная от основной трассы, но при этом с хорошей транспортной доступностью: и выехать удобно, и до остановки дойти. Да и сам «Строитель» — хороший молодой микрорайон. Люди здесь все дружные и активные, инфраструктура проработана. Есть школа – краевой центр образования, в следующем году планируется начало строительства еще одной школы на 1100 мест. Есть детские сады, закладывается поликлиника, которая будет построена в 2021 году. А прогулочная зона? Вышел из дома, сел на велосипед – пять километров набережной, вот тебе и спортивный зал. Да и сама территория у «Ерофей арены» весьма привлекательна – тут и активная творческая, и спортивная жизнь горожан, и чистый свежий воздух.

— Не могу не задать два вопроса, которые, думаю, волнуют любого хабаровчанина, выбирающего жилье на первой линии у реки. Не поплывем ли лет через 10-15? Не заморозит ли речной ветер?

— Во-первых, когда начинали строить микрорайон, существенно повышали его уровень: на 10 процентов выше максимально возможного уровня поднятия воды. И если посмотреть на историю двух последних наводнений, то ни в одном из домов микрорайона воды не было – ни в подвалах, нигде. Мы в прошлом году, когда знали, что будем достраивать Riverday, регулярно проверяли. Все было сухо, даже намеков на подтопление не было. А что касается ветра, то у нас полгорода вдоль реки, и никто не жалуется.

— Ну, людям не всегда приходится выбирать где жить, вот и не жалуются…

— На самом деле мы подошли к этому вопросу достаточно серьезно. Дом теплый, монолитный, дополнительно будет полностью утепляться вентилированным фасадом. Утеплитель – керамогранит, плюс холодное остекление по витражам. Причем все делаем с запасом: многие в Хабаровске утепляют на 150 мм, у нас – 170. Окна ПВХ из пятикамерного профиля, с энергосберегающими двухкамерными стеклопакетами 42 мм. К тому же дом переменной этажности (16 и 24 этажа) вытянут вдоль реки и прикрывает собой дворовую территорию, вход в подъезды – со стороны двора, и порывы ветра, как бывает иногда в Хабаровске, не будут мешать доступу. Более того, мы специально поставили три комплекта дверей, получились два тамбура, которые компенсируют эту проблему.

— По сути, свежий ветер – большое преимущество. Открыл окно – у тебя чистый воздух, никаких выхлопных газов. Действительно, дом на природе. Много ли там может поселиться семей?

— Дом на 244 квартиры. В каждой секции — две однокомнатные квартиры, три – двухкомнатные, одна трехкомнатная и одна «евродвушка», которая перепланируется в «трешку», площадь у нее как у трехкомнатной — большая кухня-гостиная, что позволяет при желании разделить ее на два помещения. Они с большими открытыми террасами, обзорные – окна выходят сразу на три стороны.

— Вы сказали «перепланировка». Это дополнительные затраты: и времени, и средств.

— В доме есть секрет. Изначально делаем квартиры без стен и перегородок. Для того, чтобы человек мог обустроить жилье под свои потребности. Например, двухкомнатную квартиру легко можно перепланировать в трехкомнатную, в зависимости от задач семьи. Планировки настолько комфортные и удобные, что не требуют дополнительных затрат на демонтаж и согласование. В квартирах – минимум несущих стен. В двух- и трехкомнатных квартирах – по два санузла, а площадь однокомнатной – 45 квадратных метров, что, согласитесь, тоже позволяет продумать варианты.

— Наверное, в таком замечательном доме и цены за квадратный метр будут «замечательные»?

— Цена у нас средняя по рынку – от 79 тысяч до 95 (это на верхних этажах). И если посмотреть по рынку, то в этом микрорайоне жилье намного дороже.

Мы сотрудничаем с большинством банков. К нам можно прийти по дальневосточной ипотеке под 2 процента. Плюс любые варианты семейной ипотеки, материнский капитал…

— Это ведь долевое строительство? Сегодня так много говорят об обманутых дольщиках, что люди опасаются затевать стройку.

— Мы работаем с эскроу-счетами. Все средства, которые люди перечисляют, идут на спецсчет. И деньги нам не перейдут, пока мы не отдадим дольщику квартиру. То есть дом для дольщика на 100 процентов безопасный. В соответствии с 214-м Федеральным законом — у нас все новеллы долевого строительства отражены. Мы строим за счет банка, дольщиков обезопасили со всех сторон.

— А сам-то «Градъ Сервис» как себя чувствует в сегодняшней ситуации? Есть проблемы?

— Одна из первых проблем – дорожающие из-за курсов доллара и евро материалы. Стараемся максимум сейчас закупить, вылавливаем понижения, завезли уже большую часть материалов. Строителей успели завезти до закрытия транспортных путей. Рабочей силы достаточно для того, чтобы качественно, без спешки, с соблюдением технологии и в срок передать дом жильцам. Работаем, не останавливаясь, шесть дней в неделю. Сейчас ведем облицовочные наружные работы, по утеплению, начали заниматься сантехническими вопросами, окна вставляем, кровлю начнем.

— То есть каркас готов? Наверное, и желающие поселиться уже есть? Кто ваши клиенты?

— Чаще молодые семьи: для кого-то это первое жилье, кто-то расширяется. Очень многие до 35 лет, кто хочет «запрыгнуть в последний вагон» по дальневосточной ипотеке. Большой процент людей, которые живут в этом микрорайоне и ценят его, а в наш дом собираются, потому что пришло время расширяться. Так как в микрорайоне практически нет вторички, дом востребован.

Хороши квартиры и под инвестиции. Например, однокомнатные — все видовые. Под сдачу или на будущее, детям — выгодное вложение. Дешеветь недвижимость не будет. А после того как дом вводится в эксплуатацию, цены на порядок возрастают.

— Места-то еще есть?

— Каждый день очень многие приходят бронировать. Поэтому если кто-то планирует покупку в ближайшие пять–шесть месяцев, лучше это делать сейчас. А то может так получиться, что в ближайшие месяц-два разберут и ничего не будет.

— Желаю вам успешной стройки и благодарных дольщиков!

Беседовала Ирина Северцева