Гороскоп 22-29 апреля: Перемены не ждут

Карта недели – «Шаг за шагом»

Неделя в целом пройдет спокойно. Удача не обойдет стороной никого. Вы можете строить грандиозные планы, прощаться с прошлым, получать новые знания, заниматься текущими делами. Главное, не сидеть на месте сложа руки. Помните, дорогу осилит идущий.

Овен – «Невозможное возможно»

Удача на вашей стороне. Без опаски беритесь за любое начинание и даже не сомневайтесь в том, что получится. Кроме того, на этой неделе с вами произойдет настоящее чудо, и то, что еще вчера казалось недостижимым, сегодня окажется реальным. В моменты слабости вы можете рассчитывать на помощь друга или единомышленника.

Телец – «Как рыба»

Исход событий не зависит от вас, просто примите это и не пытайтесь прыгнуть выше головы. На этой неделе вам лучше всего плыть по течению.

Близнецы – «Дары судьбы»

Вы ждете подарка судьбы, и это неспроста. Интуитивно вы ощущаете, что перемены близко, совсем близко. Вот-вот на вашем пороге появится человек с очень выгодным предложением, от которого вы просто не сможете отказаться.

Рак – «Минуты уюта»

Вам просто необходимо оставаться дома сегодня, завтра и даже в воскресенье. Это не значит, что вы должны стать затворником, нет. Вам нужно создать вокруг себя атмосферу полного комфорта, окружить себя своими людьми, друзьями, единомышленниками, всеми теми, с которыми вы чувствуете себя дома.

Лев – «По чуть-чуть»

Не зацикливайтесь на глобальных планах, постарайтесь как можно оперативнее справиться с текущими делами. Будьте готовы к решению нестандартных ситуаций, например, к необходимости решать одновременно несколько задач, делать непростой выбор или общаться в необычном формате.

Дева – «Служба поддержки»

Вы сможете оказать неоценимую помощь кому-то очень важному для вас. Постарайтесь быть на связи в любое время суток и не пропускать звонки от близких. Скорее всего, ваша поддержка, забота и сочувствие потребуются кому-то из них.

Весы – «Некогда скучать»

Неделя принесет смешанные эмоции. Вам точно не придется скучать. Возможно, вам даже придется искать неординарное решение где-то на краю пропасти или на грани провала. Следите за тем, что говорите, любое ваше грубое слово может быть воспринято неправильно.

Скорпион – «Учиться пригодится»

Сейчас самое время для того, чтобы получить какие-нибудь новые знания. Будут это курсы повышения квалификации или обучающие ролики в соцсетях - неважно. Главное, чтобы это в самом деле было для вас полезно.

Стрелец – «Неожиданно»

Будьте готовы к форс-мажору. Вам придется в кратчайшие сроки искать выход из ситуации без ущерба для себя и окружающих. Остерегайтесь принимать предложения от малознакомых людей, в любом из них будет подвох.

Козерог – «Детский взгляд»

Для достижения поставленной цели вам нужно посмотреть на мир под другим углом. На какое-то время выключить взрослого и поддаться мечте. Вспомнить, чего вы по-настоящему хотели в детстве, и оценить, чего вы в итоге достигли.

Водолей – «Выход есть»

Вам придется приложить немало сил для того, чтобы выйти победителем из сложившейся ситуации. Вам необходимо оценить происходящее, свою непривычную роль, а также подготовиться к дальнейшему непредсказуемому развитию событий.

Рыбы – «Уборка»

Ваши планы требуют ревизии. Уточнение, пересмотр или даже отказ от дел придутся только на пользу. Пришло время выносить мусор из своей головы и своей жизни.