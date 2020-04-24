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Положено: хабаровчан активно штрафуют
Двое хабаровчан по решению суда заплатят по 15 тыс рублей за нарушения во время режима повышенной готовности, связанным с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.
Виновные в противоправных действиях жители Хабаровска попали под действие статьи 6.3 части 2 Кодекса об административных нарушениях (КоАП РФ). Их дело рассматривал суд, санкция — по 15 тыс рублей с человека. Индивидуальный предприниматель по этой же статье заплатит 25 тыс рублей.
Всего с начала режима повышенной готовности полиция города выписала 144 протокола о нарушениях. За перемещениями горожан следит полиция, казаки, дружинники и сотрудники администрации города. Численность силовиков на улицах — более 500-сот человек.
Законодательство, в частности статья 6.3 КоАП, выглядит так:
«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей;
— на должностных лиц — от 500 до 1 тысячи рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500 до 1 тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
— на юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Часть 2 данной статьи — те же действия (бездействие), совершенные в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
— влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей;
— на должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 150 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
— на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (часть 2 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ).
Часть 3 данной статьи — действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
— влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 до 300 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
-на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток».