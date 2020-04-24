Положено: хабаровчан активно штрафуют

Двое хабаровчан по решению суда заплатят по 15 тыс рублей за нарушения во время режима повышенной готовности, связанным с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Виновные в противоправных действиях жители Хабаровска попали под действие статьи 6.3 части 2 Кодекса об административных нарушениях (КоАП РФ). Их дело рассматривал суд, санкция — по 15 тыс рублей с человека. Индивидуальный предприниматель по этой же статье заплатит 25 тыс рублей.

Всего с начала режима повышенной готовности полиция города выписала 144 протокола о нарушениях. За перемещениями горожан следит полиция, казаки, дружинники и сотрудники администрации города. Численность силовиков на улицах — более 500-сот человек.

Законодательство, в частности статья 6.3 КоАП, выглядит так: