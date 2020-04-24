Хабаровчане в очереди за дачами

В мэрии Хабаровска отметили повышенный спрос на загородные участки, сообщает пресс-служба администрации города.

Дача — это и возможность «изолироваться» и способ сделать запасы продуктов, рассказал нач. отдела городского пищепрома Олег Фомин

«Хабаровчане выращивают до 50% потребляемого в городе картофеля, около 40% овощей и 5% плодово-ягодной продукции. Конечно, делают это они, прежде всего, для удовлетворения собственных нужд, но и излишки с удовольствием реализуют на местных ярмарочных площадках. Стоит отметить, что сегодня интерес к приобретению садовых и огородных участков значительно возрос. Руководители СНТ, союзов и обществ садоводов и огородников регулярно сообщают о том, что от желающих стать владельцами дач просто нет отбоя – горожане озаботились поиском свободных участков», — заявил Фомин

В этом году китайские фермеры не смогут обеспечить дачников рассадой, сельхозработникам закрыт выезд из Китая. Дефицит надеются компенсировать небольшие хабаровские подсобные хозяйства, которые занимаются выращиванием овощей.