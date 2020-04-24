Контрабандная скотина не скрылась

На мосту через Амур сотрудники Россельхознадзора и полицейские остановили грузовик с 19-ю коровами. Сопроводительные документы у водителя не совпадали с фактическим маршрутом, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Водитель фуры показал на посту ветеринарные свидетельства на скот, их проверили по базе «Меркурий». Полицейские и инспекторы сельхознадзора выяснили — что маршрут и автотранспортное средство, указанные в документах — «липа».

Вышло, что предъявленные водителем документы изготовлены для прикрытия нелегально вывозимого за пределы Хабаровского края скота.

Возбуждено административное дело.