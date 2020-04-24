Вектор Развития

В «Инстаграме» губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появилось фото, где глава региона стоит на балконе Белого дома. Снимок сопровождается надписью: «Думаю, чего бы ещё вам запретить, с 10 этажа».

На сайте же правительства появилась новость о том, что в Хабаровском крае вводится усиленный масочный режим. С 22 апреля граждане должны будут надевать маски при входе в магазины, в общественный транспорт и при посещении общественных мест. Фургал приказал подчиненным продумать механизм контроля за исполнением собственного поручения.

«За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона», — сказал Сергей Фургал. Подобное заявление вызвало негодование в социальных сетях. Люди задаются вопросами: на основании какого закона вводится подобное предписание? Как именно будут наказывать нарушителей? Имеют ли полицейские на это право? Наконец, как можно будет приобрести в магазине маску, если вход без маски в магазин запрещен?

Однако подписчики губернаторского «Инстаграма» ожидаемо поддержали губернатора и не постеснялись нахваливать чиновника за его решение.

Примерно в числах, когда будет введен усиленный масочный режим, мимо Хабаровска будет проплывать молибденовое пятно. Напомним, что в китайской провинции Хэйлунцзян на одном из рудников произошел взрыв. В воду попали нефтепродукты и большое количество молибдена – крайне ядовитого и пагубного для здоровья элемента.

Тем не менее официальная пресс-служба губернатора поспешила зачем-то заявить, что потребность организма в молибдене составляет 45 микрограммов в сутки. Такое заявление вызвало недоумение – никто не спорит, что молибден в микроскопических дозах нужен организму.

Однако здесь речь идет об огромном химическом пятне, можно сказать, экологическом бедствии локального масштаба, и зачем нужны подобные заявления – неясно.

Игорь Свинников