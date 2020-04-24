Ситуация: впереди всего округа

Хабаровский край, как сегодня модно шутить, лидирует в командном зачете и уверенно занимает первое место в федеральном округе. Ближе к нам только Бурятия. Зато у нас губернатор с медицинским образованием

Мест нет

В больнице № 10 Хабаровска, что на период пандемии превратилась в инфекционный госпиталь, закончились места.

— Неужели все так плохо? – спрашиваю главного врача 10-й больницы Александра Калашникова.

— Да, у нас закончились места для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID, – рассказывает Александр Анатольевич. — Но у нас находились и те, у кого инфекцию подозревали, люди, которые были в контакте с заболевшими, пациенты с внебольничными пневмониями и ОРВИ. Министерство здравоохранения приняло решение о перемаршрутизации пациентов. Все 335 мест в 10-й больнице будут переоборудованы для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Подозрительные и контактные направляются в Переяславку.

Выражаю сомнение, справятся ли врачи в районе с новой задачей. Александр Анатольевич мог бы и не комментировать, но вступается за коллег:

— Болезнь опасная в плане заражения, но понятная – схемы лечения известны, препаратов достаточно.

— Но ИВЛ на весь край — 37!

— Болезнь в основном протекает легко, сегодня искусственной вентиляция легких проводится для 9 человек. Это люди пожилые, имеющие хронические заболевания. Мы не видим серьезных оснований для беспокойства. Поверьте, есть заболевания гораздо тяжелее.

— И, тем не менее, из вашей больницы уволились 27 человек. Причины называются разные: и страх перед неизвестностью, и отсутствие защитных средств, и даже то, что всех заставляли писать заявление об отказе от доплат. Вы как считаете?

— Защитных средств – в достатке. Об отказе от доплат, которые определены на федеральном уровне, впервые слышу. Просто бред. В целом, думаю, сыграли роль нежелание и боязнь работать с неизвестной болезнью, принести инфекцию в семью. Но я бы лучше сказал о тех, кто остался, кто сегодня выполняет долг в непростых условиях. И, представляете, к нам сегодня на помощь приходят медики не только из государственных учреждений, но и из частной практики! Вот что важно.

— Сколько единиц в штате у вас сегодня не хватает?

— Скажу, есть проблема с врачами определенных специальностей, пульмонологи, например. Сегодня мы обучаем и гинекологов, и невропатологов, и хирургов, но проблема остается. Это не наш частный случай.

— Александр Анатольевич, есть ваш, медицинский, вариант ответа на вопрос, почему Хабаровский край впереди всего округа?

— Не могу утверждать, но, возможно, из-за большей степени охваченных тестированием. Думаю, у всех в округе ситуация примерно одинаковая.

Закрыто на замок

Если не подводит память, то закрытых на тотальный карантин медицинских учреждений в ДФО нет. Только у нас. Больница в Богородском, подстанция «скорой помощи» в Кировском районе Хабаровска, отделение кардиологии в 11-й хабаровской больнице. Про одиннадцатую и вовсе ползут слухи, что оттуда, якобы, не выдают умерших от внебольничных пневмоний. Мол, что-то скрывают, что-то тут нечисто.

К слову о пневмониях. Как сообщала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик, рост этого заболевания вызывал у хабаровских врачей серьезную тревогу еще в прошлом году. К примеру, за 8 месяцев 2019 года показатель заболеваемости составил 655,9 случаев на 100 тысяч человек населения, в 2018 году он был равен 379,9 на 100 тысяч душ. В 2019 году число заболевших увеличилось на 72,7%. За два месяца 2020 года диагноз был выставлен более чем 1,4 тыс. человек. Мне скажут, что сравнивать сезонную эпидемию и пандемию в разгаре, некорректно. Соглашусь. Но все же думаю: если бы сводки о других болезнях – со смертями, выздоровлениями, графиками – подавались бы так же, как по сегодняшней проблеме, мы бы относились внимательней к своему здоровью.

Пока же мы внимательно следим за пошатнувшимся здоровьем других. Несколько сообщений появилось за неделю о том, как жители отдельных домов интересовались в поликлиниках – кто именно болен в их подъезде. О том, что в доме появился зараженный узнают из объявлений. С некоторых пор суть их стала мне не понятна. Думала, что если объявлен карантин, то все сидят, носа не высовывают. Как делали в Китае. У нас, как написано в разъяснении на сайте Роспотребнадзора, все проще: «При выявлении заболевших и после их госпитализации в многоквартирном жилом доме управляющей компанией в местах общего пользования — подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках и т.п. проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций дезинфекционного профиля.

В дальнейшем управляющая компания продолжает выполнять в установленном режиме дезинфекционные и гигиенические мероприятия в подъездах многоквартирных домов.

Дополнительные карантинные мероприятия на жителей подъезда не распространяются, они продолжают соблюдать режим самоизоляции на общих основаниях».

Не иначе, как такие объявления ни что иное, как дополнительный призыв к самоизоляции.

Праздник непослушания

Может, ухудшение плохой погоды несколько снизит количество народа на улицах.

Вот скажите, если все жалуются, что нет работы, куда прутся? Воздухом дышать? Шел один такой сегодня: затянулся, откашлялся, харкнул под ноги. Что с него попадало: коронавирус, туберкулез, вирусная пневмония? Уважения к окружающим – ноль. Но зато «свободы нам, свободы!». Напился – и шасть из окна инфекционного госпиталя. По гостям. В гости почему-то особенно хочется, если нельзя.

Подруга утром присылает фото: в ее дворе красной лентой обнесли детскую площадку и скамейку для бабушек. На вечернем фото лента уже валяется на полу, с ней весь день дети играли. Бабки судачили на скамейке.

А это что: разрешение на работу салонов красоты при условии соблюдения эпиднорм? Как, скажите, вы будете делать маникюр, выдерживая социальную дистанцию? Кому вы будете его показывать? Мало заразившихся медиков?

Ничего, скоро добавим и полицейских. Сегодня их целыми автобусами (заметьте, в ограниченном пространстве) вывозят на дежурства. Кто кого на том дежурстве встретит, неизвестно.

Но мы упорно и целенаправленно ведем себя на строгий режим. С охраной и собаками. Суверенный мазохизм какой-то.

Ирина Северцева