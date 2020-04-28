Новая «партия власти» в Хабаровском крае отчиталась о заработанных миллионах





Региональные парламентарии отчитались о доходах за 2019-й год. Большинство в Хабаровской краевой думе — за «партией власти», за ЛДПР. Все вместе они имеют в активе почти 200 млн рублей.

В ЛДПР-лидерах по денежному зачету - Гагик Авагимян, в месяц он зарабатывал по 3 с лишним миллиона рублей, и к концу года вышел на сумму 43 млн 515 тыс. рублей. У него — 4 машины, экскаватор, 5 земельных участков в собственности или на долях. Самый большой кусок земли — 17 тыс. кв.м. Две небольших квартиры, ну и — около десятка нежилых помещений до 2 тыс «квадратов».

Скромный депутат и «олигарх» Петр Емельянов, с доходом в 80 млн рублей, в декларации указал лишь две квартиры — одна долевая, другая в безвозмездном пользовании. Метраж — от 83 до 100 «квадратов». Ни земли, ни автомобилей у Емельянова нет. Ну, хоть в чем-то похож на большинство избирателей. Зато, судя по данным местных СМИ, компания Емельянова владеет телеканалом и журналом.

Василий Грановский заработал почти 9 млн рублей, ездит на БМВ, Александр Бруско со своим «Лексусом» показал в декларации 6,4 млн рублей. Брат губернатора Вячеслав Фургал в прошлом году заработал чуть более 4,5 млн рублей. Имеет в собственности половину квартиры, джип «Тойота» и катер. Руководит думой Ирина Зикунова с годовыми 4,4 млн, домом, квартирой и земельным участком. Её зам Сергей Зюбр перегнал шефа - у него «Лексус» и 4,7 млн рублей в активе.

Дмитрий Козлов тоже предпочитает «Лексус, его годовой доход — 4,6 млн рублей. Сергей Кузнецов квартиру снимает, но заработал 4 млн рублей с небольшим. Владимир Эглит имеет небольшую квартиру и, конечно, же джип «Тойота». Его задекларированный актив — 3,1 млн рублей. Они там меряются что ли «Лексусами» своими?

Депутат Дергилев показал 3,1 млн рублей дохода, своей квартиры нет, владеет, судя по декларации, раритетной машиной ГАЗ-69. Игорь Гудин, приехавший из Эльбана и возглавляющий комитет по госстроительству и муниципальному устройству получил на время депутатства квартиру от государства, площадью почти 100 «квадратов». Заработал за год Гудин всего 2, 7 млн рублей. Владеет землей на 921 кв. м и квартирой, площадью 65 кв. О своих в думе, в общем заботятся как положено, нам есть к чему стремиться. А вам давно давали служебное жилье?

Ольга Ушакова, тоже как и все предыдущие — член ЛДПР, - заработала в 2019-м году 2,7 млн рублей, есть квартира в 90 кв.м, но нет авто. Зоозащитница Наталья Коваленко — 2,2 млн рублей.

Дальше в официальной декларации, размещенной на сайте думы, идут «жириновцы» с относительно скромными доходами в вилке «полтора миллиона и ниже». Но мы возьмем и посчитаем всех простой пролетарской арифметикой. Итак, сколь вышло оптом.

Все вместе члены «партии власти», они же краевые депутаты, заработали за минувший год почти 191 млн рублей. 29 человек заработали вот столько, да. Закрытый клуб для богатых джентльменов и дам просто.

Дума появилась свежая, привычки остались прежними. «Лексусы», многомилионные доходы, «жизнь удалась», все дела, мандат. В кондиционированном джипе, между прочим, очень хорошо жарким летом переживать, скажем, за рабочих кладущих асфальт. Можно внести поправку и разрешить пить воду прямо из Амура, а что, тоже забота.

Но есть от богатого депутатского корпуса и польза. Во-первых, когда в краевом бюджете дырень, а у вас нечем платить ипотеку, то можете, например, гордиться, что не все у нас так плохо. Вон — живут же люди, для родины трудятся, имидж опять же.

Ну и, когда считают среднюю зарплату по краю, все эти суммы депутатские и чиновничьи тоже попадают в статистику? Если да, тогда понятно, отчего у нас зарплата под 40 тыщ. Отлично ведь живем. И всё благодаря народным избранникам. Не подвели.

Александр Безденежных