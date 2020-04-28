В Хабаровске подготовили теплоходы для дачников

Амурские суда будут перевозить владельцев участков по трем маршрутам, транспорт по правилам карантина будет загружен наполовину, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. Навигация стартует 1-го мая.

У трапов будут дежурить сотрудники мэрии, врачи и спасатели. Теплоходы, рассчитанные на 250 человек, будут перевозить лишь по 104 пассажира, из расчета соблюдения безопасной дистанции — 1,5 метра.

Маршруты для дачников сделаны следующие: «Прибрежная — 10 км», «Прибрежная – Дубки», «Речной вокзал – Садовая 1».

««В будни на всех маршрутах будет выполняться по два рейса, по выходным и праздничным дням – по три. Сейчас на всех судах идет заключительная подготовка ко встрече пассажиров: дератизация и санобработка, на входе организованы санитарные зоны для размещением на полу покрытия, пропитанного дезинфицирующим средством. Все экипажи обеспечены средствами защиты и дезинфекции. При посадке на каждом теплоходе врачи будут измерять температуру пассажиров с помощью бесконтактных термометров», — рассказал начальник городского управления транспорта Владимир Ощановский.

От всех пассажиров будут требовать наличие масок и перчаток, людей с повышенной температурой отправят домой.