Хабаровскому бизнесу сделают поблажки

Предприятия малого и среднего бизнеса могут оплачивать лишь половину арендной платы за рабочие помещения и офисы, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как рассказала замминистра Минэкономики России Оксана Тарасенко, предприниматели получат отсрочку по арендным платежам. Для этого придется заключить дополнительный договор с владельцем недвижимости.

«- арендаторы имеют право не платить аренду, но при одном условии, что вернут всю сумму арендодателю равными суммами с начала 2021 года в течение двух лет. — также у арендаторов есть возможность до 1 октября вносить всего лишь 50% от арендной платы, тем не менее эту сумму также придется вернуть с начала 2021 года в течение двух лет, равными платежами ежемесячно», — сообщила Тарасенко.

Штрафные санкции за задержку оплаты во время режима повышенной готовности действовать не будут, подчеркнули в Минэкономе.

Напомним, в Хабаровском крае выявлено 406 больных коронавирусом.