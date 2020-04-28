АллоРедакцияМД: Накидали на Лермонтова

Прямо в центре города устроен клондайк для бомжей и грызунов — свалку коммунальщики убирают от случая к случаю

Жильцы многоэтажек на улице имени М.Ю. Лермонтова регулярно тонут в мусоре и выражаются исключительно нестихотворными эпитетами.

На фото — район близ «Платинум Арены», известное спортивное сооружение — буквально через дорогу. Место — «центрее не бывает», улица Лермонтова. Тут царят вонь и бесхозяйственность. Чаще так бывало после Нового года, когда коммунальщики вместе со всеми уходили на каникулы. Но в последнее время гадости на районе прибавилось.

Помойка регулярно расползается по спальному сектору. Люди, понимая, что пятак с отходами критически переполнен, ныкают пакеты с мусором где придется: за гаражами и трансформаторными будками. Пейзаж, конечно, это оживляет, но и добавляет заразы. Понятное дело, что обеззараживающим порошком «тухлое место» никто не посыпает.

Вся это мусорная красота находится в районе, за который отвечает некое ООО УК ЖКХ «Сервис-Центр». Много умных обнадеживающих слов в названии совсем не гарантируют спасения от заразы. Привольно чувствует себя инфекция и в подъездах, за которыми следит это ООО. Уставшие от жизни люди с внешностью жителей колодцев обычным веником размазывают хлорсодержащий раствор по лестничным клеткам. Вот, собственно, и вся антивирусная уборка. Хорошо хоть грязной метлой в перила не тычут. Понятно, что трудяги с вениками ходят без масок, да и санитарные книжки у них никто, наверное, не спрашивал.

А еще люди жалуются, что крыши текут у них благодаря Сервису и его Центру. Сверху льет, снизу воняет, внутри — неповторимые уборщики, одежду которых хочется сжечь, а их самих отправить в хлорный душ.

Знал бы Михал Юрьич, что улица его имени превратится в средневековую выгребную яму, вызвал бы всех работников «Сервис-Центра» на дуэль. По очереди. Мокрым хлорным веником — по лицу. Каждый день. А пока мы «сдадим» грязнуль на милость мэрии.

Временно ваш Степан Шишкинъ