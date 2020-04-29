Гороскоп 22 апреля - 6 мая: Новый путь

Карта недели – «Просто весна»

Ну что поделать, если голову кружат мысли о романтической встрече? Всему виной весна! Неожиданно вас охватят совершенно новые эмоции, и вы поймете, что судьба давным-давно указывала вам путь. Не сопротивляйтесь, настало время расслабиться и плыть по течению.

Овен – «В поиске ответа»

Наступившая неделя пройдет для вас в раздумьях. Ответ на вопрос, волнующий вас долгое время, будет тревожить снова и снова… Однако выход вы найдете, только если посмотрите на проблему по-новому, совсем под другим углом.

Телец – «Режим ожидания»

Наступил период наблюдения. Развязка близко, и то, что тревожило вас долгое время, откроется. Все, что было скрыто, вылезет на поверхность. Какой бы ни была правда, вам придется принять ее и смириться.

Близнецы – «Решить нерешаемое»

Ответ на давний вопрос придет на этой неделе. Ваша интуиция вас не обманула. Ситуация, сложившаяся вокруг вас, в скором времени начнет разрешаться, и вы поймете в чем, а точнее, в ком причина всех бед.

Рак – «Сохранить или уничтожить»

Если вы недостаточно продумаете свои планы сейчас, то в будущем вас ждут большие проблемы. Готовы ли вы потерять то, к чему шли долгие годы?

Лев – «Что-то большее»

Может показаться, что вы топчетесь на месте и ничего нового не происходит, но это не так. Дело в том, что вы зациклились на себе и уже ни на чем другом сконцентрироваться не можете, а зря… Если вы не прекратите так себя вести, конфликт неизбежен.

Дева – «На контроле»

Вы умеете сдерживать свои эмоции, и это помогает держать ситуацию под контролем. Умение приспособиться к обстоятельствам и людям помогут вывести вашу деятельность на новый уровень.

Весы – «Заслуженный успех»

Проект, который вы затеяли, однозначно сорвет все номинации в премии «Успех года». Теперь вы сильны духом и полны сил и наконец-то сможете освободиться от своих переживаний и насладиться плодами своих трудов.

Скорпион – «Наполнить смыслом»

Наступают хорошие времена. Совсем скоро вы поправитесь, и от вчерашней хвори не останется и следа. А ближе к концу недели у вас появится новый смысл жизни.

Стрелец – «Временные трудности»

На этой неделе возможна несправедливость по отношении к вам. Не исключены осложнения с законом, но не переживайте, удача все еще на вашей стороне.

Козерог – «Мирись-мирись»

Вас ждет новое открытие, вы поймете, что любовь сильнее ненависти. Обдумав свое поведение, вы придете к выводу, что компромисс – лучший способ решения проблемы в вашей ситуации. Примирение с любимыми пойдет вам на пользу.

Водолей – «Добрый друг»

Решить вашу проблему сможет человек властный. Он верен и в дружбе, и во вражде, но с людьми сходится с трудом, так как по характеру недоверчив и подозрителен. Однако с вами он ведет себя совсем по-другому, он тот, кто всегда готов протянуть руку помощи.

Рыбы – «Полет фантазии»

Ваше воображение поможет в практических делах. Стройте, лепите, чертите схемы, только так вы сможете добиться настоящего успеха. И остерегайтесь подарков от малознакомых людей, а лучше и помощи от них никакой не принимайте.