Власти Хабаровского края во время эпидемии — лишь циничные статисты?

Жители Хабаровского края по-прежнему не могут понять, как расценивать поведение главы региона в социальных сетях. На днях он вывесил своё фото на 10-м этаже хабаровского «белого дома». Подпись была такая: «Думаю, чего бы вам еще запретить с 10-го этажа?». Когда край оказался в лидерах региона по коронавирусу, шутку оценили немногие.

Один из комментариев под фото Фургала: «Запретите нам платить за квартиру на пару месяцев». Понятно, что люди ждут нечто подобное, поддержки в критической для многих ситуации. Но даже в мелочах нет поддержки.

«Маски, где брать маски, Сергей Иванович? Я — в декрете, мужа уволили, с продуктами бы разобраться, одноразовые маски нет возможности менять несколько раз в день», - написала одна из пользователей Инстаграма.

С масками вообще беда и вакханалия. Власти документально требует соблюдения масочного режима, элементарные защитные средства люди добывают самостоятельно: кто-то шьет, кто покупает в магазинах и интернете. Правительство региона не в состоянии проследить за тем, чтобы маски стали доступными, но спрашивает за их отсутствие с людей жестко.

Между тем, по информации Хабаровской таможни с 20-го марта в край ввезено более 2,5 млн масок из Китая. Волонтеры не носят маски пожилым и одиноким, люди пишут, что на «горячую линию» социальной помощи невозможно дозвониться. Есть другие, правда и другие волонтеры, настоящие. Собирают в соцсетях деньги, печатают на 3D-принтерах защитный «пластик» для медиков. Власть тем временем в лице губернатора лопочет что-то невнятное про обеспеченность торговых точек доступными каждому защитными средствами.

Медикам вообще крайне сложно сейчас. На карантин закрыли целую подстанцию скорой помощи, 27 врачей уволились из хабаровского инфекционного госпиталя, были слухи, что у них там не хватает защитных средств. В Инстаграме у Фургала люди пишут, что в Николаевске-на-Амуре больница ищет спонсора, чтобы купить тряпки и ведра, а одну поликлинику закрыли из-за коронавируса. В Хабаровске подъезды жилых домов закрывают на карантин.

Многое с верной информацией непонятно в регионе, пойди разберись как дела обстоят на самом деле. Одно четко известно — мы впереди всего Дальнего Востока по болезни. 467 заболевших у нас, у соседей в Приморье — 347 человек, в Якутии — 166. Это точные цифры на 28 апреля.

Дальше - муть. Хабаровский край заявляет, что выздоровело у нас 53 человека, Москва пишет — таких 25 у нас. И федеральному центру мы что-то недоговариваем? Как вообще всё это работает?

Люди не только на взводе из-за отсутствия денег и невозможности платить за квартиру, кредиты. Они еще и запутались в информации и не понимают как дела обстоят на самом деле. Официальные губернаторские СМИ немногословны, в Инстаграме у Фургала — вакханалия из комментариев: «Сергей Иваныч, помогите!»

На этом фоне Фургал пишет «что бы вам еще запретить», и фото — с 10-го этажа. Губернатор выше этого, да. Он шутит.

А у меня серьезный вопрос меж тем. Это как надо было подготовиться к непредвиденной ситуации, если людей невозможно обеспечить копеечными наборами масок? Ну, хотя бы адресно и немногих, нуждающихся. А что нужно сделать, чтобы подъезды нормально обработали дезраствором хотя бы раз? И чтобы это были не сомнительные личности, вениками размазывающие грязь и хлорку по ступеням, а что-то более современное. И эффективное.

Александр Безденежных