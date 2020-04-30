Из Таиланда не могут вылететь 180 дальневосточников

По данным минкомсвязи РФ на острове Пхукет остаются еще около 3 тыс жителей России, 180 из них — жители Дальнего Востока и, в том числе, Хабаровского края.

Среди ожидающих вылета на родину не только туристы, но и те, кто был на работе в королевстве и имел вид на жительство. Застрявшие в Таиланде люди создали инициативные группы в разных регионах Таиланда. Те, кто на Пхукете, обратились за содействием к депутату Госдумы Борису Гладких.

« Сейчас мы собираем актуальные списки наших граждан. По информации представителей инициативной группы у отдельных граждан заканчиваются средства к существованию, средства индивидуальной защиты и гигиены, жизненно необходимые лекарственные средства. Среди граждан, ожидающих вылета, есть люди пожилого возраста, лица, страдающие сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями, а также несовершеннолетние лица, в том числе грудного возраста, которым необходим особый уход, — рассказал Борис Гладких. »

Сейчас действует правило «один регион — один рейс». Борис Гладких обратился в минкомсвязи за информацией о ближайших рейсах в Россию.