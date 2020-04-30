Мертвая зона

Во время пандемии хабаровчане стали ответственнее. Они прислушались к голосу разума и не пошли в Родительский день на погосты. Так, Центральное кладбище посетило менее тысячи человек. Это притом что в прошлом году в этот же день там присутствовало более сорока тысяч!

«Напомню, что проход на кладбище крайне нежелателен, проезд для личного автотранспорта запрещен», - говорил перед Родительским днем Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления. Призыв был услышан: хабаровчане предпочли остаться на самоизоляции.

В Комсомольске-на-Амуре мэр города Александр Жорник подписал постановление о закрытии кладбища, там был выставлен пост полиции. Однако люди все равно устремились на погост.

Сотрудники правоохранительных органов и в Хабаровске, и в Комсомольске людям не мешали, кроме того, что не пускали автомобили.

Андрей Канев