Гороскоп 6 - 13 мая: Расставляю по местам

Карта недели – «Время разобраться»

Настало время навести порядок в своей голове. Неделя отлично подходит для того, чтобы как следует разобраться если и не во всех, то в очень многих сферах жизни. Карьера, личные переживания, тревожащие душу конфликты – со всем этим возможно будет разобраться уже к пятнице. Однако постарайтесь не переусердствовать с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать новых конфликтов.

Овен- «Во внимании»

Держите ухо востро. Вполне возможно, что вас захотят крепко надуть. Покажите всем, что вы не дадите обвести себя вокруг пальца. Не исключено, что вас попытаются обокрасть. Ведя переговоры или подписывая договоры, будьте особенно внимательны и прочтите все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не попасть впросак.

Телец- «Ждем»

Не пытайтесь искусственно навести ясность. Для того, чтобы ситуация приняла более определенный характер, может потребоваться не одна неделя. Не торопите события! Дайте время на обдумывание ответа и выстраивание тактики и себе и собеседнику. Прежде чем что-то предпринять определите цель действий и степень риска.

Близнец – «Выдержка»

Ваша главная задача на текущую неделю – сохранение выдержки. Нарушать границы, «терять голову», давать чересчур много воли эмоциям, капризам, вспыльчивости - нежелательно. Именно необдуманное поведение способно запустить необратимый деструктивный процесс. Помните, держать себя в руках в ваших интересах, утрата самоконтроля же приведет к серьезным неприятностям.

Рак – «Со стороны»

На этой неделе вам будут доступны лишь косвенные пути воздействия на ситуацию. Инициатива чаще будет принадлежать другим людям. Чужое поведение может быть непредсказуемым: одни нюансы будут восприниматься спокойно, другие агрессивно. Случайный альянс может развалиться, но прочный союз выдержит испытание.

Лев – «Сгладить углы»

Неделя вас изрядно измотает. Вас будут одолевать сомнения, опасения, мнительность. Устранить депрессивный настрой поможет четкая диагностика «болезни». Причиной уныния может стать самочувствие, отсрочка исполнения желаний, отсутствие определенности. Ближе к середине недели появятся предпосылки для конфликта. Однако в ваших силах победить негативные эмоции и уйти от назревающей ссоры.

Дева – «За город»

Неделя станет продуктивной только в том случае, если вы проведете ее вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Запомните, только близкие дадут вам силы. Недоброжелатели оказавшиеся рядом будут стараться втянуть вас в какое-то мутное дельце, возможны даже некоторые манипуляции с их стороны, которые принесут вам только проблемы.

Весы – «На нерве»

Неделя станет сложной в эмоциональном плане. Резкие скачки настроения от агрессии к плаксивости могут привести к возникновению неловких ситуаций. Возможно, вы станете жертвой мнительности, ложных опасений, подозрений, в зависимости от индивидуальной «точки уязвимости». Постарайтесь взять перерыв, залечь на дно, скрыться от посторонних глаз и пережить этот период в одиночестве.

Скорпион – «Если хочешь идти-иди»

После бурной и суетливой деятельности предыдущего периода вы окунаетесь в атмосферу мира и доброжелательности, оставляете проблемы позади и просто уходите от неприятностей. Не исключено, что у вас уже дрожат коленки. Вас ожидают перемены, или вам предстоит нечто необычное, или же вы готовитесь вступить «на новую землю», и у вас мандраж. Главное - не опускать руки и ни от чего не отказываться.

Стрелец – «Подъем»

Вы погрузились в рутину настолько, что выбраться из нее становится все сложнее, а оставаться в реальности - еще сложнее. Дело в том, что вы «вошли во вкус» дела настолько, что оно стало смыслом вашей жизни. Осторожнее, такое погружение может перерасти в откровенный фанатизм и в итоге вытеснить все, что было вам так дорого.

Козерог – «Думай дважды»

Атмосфера недели принесет вам взрывоопасные эмоции. Спонтанные действия чреваты необратимыми последствиями, но иногда быстрая реакция может быть просто необходима. Избегайте возможности решать чужие проблемы, ничего хорошего из этого не выйдет.

Водолей – «Не по плану»

Вас ожидает неделя перемен. Неожиданно появится возможность немного изменить привычный сценарий дня и провести уик-энд не так, как обычно. Если подобную инициативу проявили другие, стоит ее поддержать, внеся свои коррективы. На этой неделе не лишним будет держать под контролем любые, независящие от вас ситуации.

Рыбы – «Выбор»

Неделя принесет приятные эмоции. Удовлетворение и чувство гармонии принесет как дружеское общение с людьми, так и решение рабочих моментов. Представителям этого знака не грозит чувствовать себя одинокими. Вас ждет столько приглашений и предложений провести время вместе, что даже придется выбирать кто для вас интереснее!