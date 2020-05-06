В Хабаровске возведение новых домов не поспевает за разрушением старых

Чтобы в этом убедиться на деле, достаточно пройти по «гнойным нарывам» на здоровом теле нашего города. Как то: дома по проспекту 60-летия Октября или по трижды проклятой улице Нагорной - это уже окраина. Или побывать в районе новостроек на Казачке – центровое место Кировского района.

Да мало ли в бывшей столице мест, где рядом с цветущей и пахнущей российской действительностью разрушается и воняет «проклятое наследие совка». И не важен район города – все примерно одинаковое. Недавно рухнули перекрытия в доме 22 по улице Зои Космодемьянской – это в Краснофлотском районе. Время пришло, сточные воды в подвале за долгие годы подточили опору. Она рухнула, и это повлекло дальнейшие разрушения. Все ветви и органы власти возбудились, людей расселили, территорию огородили ленточками. А вода в подвале осталась. Вот только за заложенными кирпичом окнами ее не видно. И только бросив камень в маленькое слуховое окошко и прислушавшись, можно определить, что в подвале мокро.

Хочу побыть предсказателем: следующим на этой улице в самое ближайшее время может начать валиться дом 24, что стоит чуть выше злополучного дома. Причина, скорее всего, будет та же – обрушение поддерживающих конструкций. Оба здания стоят на склоне, и за счет этого «образуется» еще один этаж, который постоянно подтапливается. В 24 доме мутные вешние воды вперемежку с фекальными появляются постоянно. Кирпичи там уже потеряли свою прочность, напитавшись водой. Ждем-с.

А тут прошел слушок, что начал заваливаться дом на Казачке. Неужто рушится «старый знакомый»? О ситуации в конкретном доме №39 по улице Знаменщикова уже писали («Молодой дальневосточник XXI век», №11-12 от 18-25 марта 2020 г., «Как погибнуть в собственном доме?»). Нет, речь о доме №43, что выше по склону Казачки. В этом доме в конце прошлой недели выкрошился и выпал угол фундамента. «Не трогайте бревно, иначе отвалится еще!» – встретила меня жительница дома. Оказывается, солидный чурбак не просто так валяется, он выполняет роль главной опоры и сдерживает дальнейшее разрушение всего строения.

«Соседка шла с огорода, и тут начался обвал. Хорошо, что успела пройти, а то бы и придавило», -рассказывает жительница дома 43, у нее квартира на втором этаже.

Сейчас угол этого здания держится на двух (!) кирпичах. Такое ощущение, что дом собирается оторваться от грешной земли и улететь в «светлое будущее». В реальности, если не укрепить фундамент, то к зиме дом рухнет. Хотя нечего там укреплять и подмазывать. Что нижние венцы подгнившие, что бревенчатые стены на уровне второго этажа – гниль. И кирпичный фундамент, что был положен на землю, – весь в трещинах и разломах. Что вы хотели – однотипные двухэтажные жилые дома по улице Знаменщикова и на соседней улице, Красноармейской, были возведены во второй половине 30-х годов прошлого века. И у всех их - что снаружи, что внутри - состояние аховое. Расползаются фундаменты, гниют стены, прохудились крыши, электрика - на грани пожара. А ведь все эти «сооружения» отапливаются электричеством – вся Казачка, по словам жильцов, платит по среднему. Иначе разорятся.

Кое-где жильцы как могут, так и латают свои хибары – фундаменты подпирают завалинками, стены снаружи оббивают картоном и рубероидом, дыры подмазывают цементом и заливают монтажной пеной. Хватает ненадолго. И вокруг «наш маленький Шанхай» – грязь, вонь, сарайки-постройки. Маленький такой штришок - асфальт на улице Знаменщиков заканчивается на подъезде к этим домам, далее идет проселок – ямы, лужи, колдобины и выбоины. Я так гадаю, массовый «домопад», подобный случившемуся по адресу: улица Зои Космодемьянской, 22, впереди? Жители дома 43 по улице Знаменщикова надеются, что их расселят раньше. И мне в это чудо хочется верить.

Эдуард Попов