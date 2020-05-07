Власти Хабаровского края ущемляют права детей больных раком?

В детской краевой больнице по решению региональных властей сделали отделение для больных коронавирусной инфекцией. Его спешно наладили базе онкологического отделения, в раковых больных выселили в урологию — отделение, требующее капитального ремонта, без кондиционеров, кухни. Все это было больше похоже на эвакуацию, бегство. Разразился скандал.

Из нового - грязь и жара

Эта фотография сделана в конце апреля, когда детей из онкологии только переселили в урологическое отделения. Одеялом накрыта батарея, потому что дети после химиотерапии «горят» и им нужен кондиционер, а не горячие радиаторы в палатах. Раковых больных из отдельного, специально для них приспособленного корпуса, перевели в общий, где условия для самых, наверное, уязвимых детей, назвать нормальными нельзя. Мамы обратились за помощью, новость дошла до депутата крайдумы Максима Кукушкина. Он считает, что нельзя было ради коронавируса и отчета перед Москвой жертвовать детьми, балансирующими между жизнью и смертью.

«Раньше они лежали отдельно, изолированно. Сейчас их перевели. Условия по рассказам одной из мам были ужасными. Нет кондиционеров, сторона солнечная, детям жарко после химии. Нет точки приготовления пищи, а дети, особенно в период гормонального лечения нуждаются в дополнительном питании. Когда детей перевели только в отделении был один маленький холодильник на отделение, привозить и хранить пищу не было возможности Ну и — бытовые условия... Правда, медицинский персонал — врачи, сестры — сделали всё от них зависящее, чтобы помочь детям, это важно подчеркнуть», - рассказал в интервью «МД» Максим Кукушкин.

Ванная комната требует капитального ремонта, унитаз — без ободка, подоконники шелушатся от краски. Перед тем, как сюда заселить детей из онкологии, власти не навели элементарного порядка. Торопились, видимо. Ситуация очень быстро стала «внебольничной», фото одеял и грязной ванной комнаты появились в СМИ. Кукушкин обратился за содействием к коллеге по думе, к врачу Ольге Ушаковой. Но та сочла действия властей соответствующими моменту и не нашла в стремительном переезде онкологии ничего из ряда вон выходящего. Рвение Ушаковой, кстати, заметили и процитировали в интернете. «Надо потерпеть», вроде как заявила доктор и депутат.

В итоге вышло так. В СМИ появились комментарии Максима Кукушкина, мол, «как же так, а разве можно было так поступать?», Ушакова у себя на странице в Инстаграме, следом после своего жизнерадостного ЛДПР-поста, активно стала «топить» за краевую власть.

Тут же в Инстаграме подключается краевой минздрав с совершенно уличным стилем изложения. Это, якобы, все одна мамочка недовольна, других все устраивает. И остальные родители с мамой-скандалисткой уже не разговаривают. Пост усилен следующим: «Это временные и вынужденные меры во благо здоровья всех наших маленьких пациентов». На фоне битых временем одеял на батареях такое заявление выглядит более чем жизнеутверждающе.

Пока всплывали аргументы и новые подробности скандала, в отделении, где лежали недавно переехавшие больные раком дети, началась ветрянка. Откуда взялась зараза — неясно, скольо детей заболели — тоже неизвестно. Но руководство больницы на встрече с мамами заявило: бывает, что ж, и переселение-расселение роль сыграло, да и ветрянка и рак — это обычная и привычная вещь. Типа, ничего страшного. Аудио с рассуждениями о ветрянке есть на странице минздрава в Инстаграме.

Из-за инфекции, детей в отделении стало, вроде как, меньше.

«По неподтвержденной пока информации детей, кто был в контакте с заболевшим ветрянкой, перевели в дневной стационар. Вроде, как писала Ушакова, детей отпустили домой. А почему раньше не отпустили?»

Что же происходит на самом деле, куда еще могут перемещать детей, Кукушкин намерен спросить при личной встрече с министром Витько.

Показательное выступление

Скандал стал настолько громким, что в больницу, где лежали дети с онкологией, приехал министр здравоохранения Александр Витько и зампред краевого правительства Юрий Минаев.

Видимо, была команда, сделать хорошую картинку визита и в сети появилось официальное видео.

Врач и министр Витько медицинскую шапочку в отделении, где лежат дети почти без иммунитета, не надел. Минаев голову покрыл. Оба ходили, смотрели, кивали головами, угукали, разговаривали с мамами. Те говорили — в прежней, приспособленной онкологии было лучше, нам бы кондиционеры, дети «горят».

«Ничего, скоро батареи убавят, а после — вовсе отключат», - отвечал Минаев. Больничный доктор, сопровождавший Витько и Минаева, жаловался: со стояком совсем в ванной беда, нужен капитальный ремонт, старье — вырубить. «Все сделаем, наладим, вырубим, как закончится этот период», - отвечал зампред на выстраданную годами жалобу.

Визит высших краевых чиновников был похож на «так себе спектакль», уж простите. Во-первых, они приехали глянуть в какой ужас перевели раковых детей лишь после скандала. До переезда больных все, видимо считали, что условия — ок, сойдет для особой категории больных. Максим Кукушкин, кстати, говорит, что к приезду Витько и Минаева отделение хотя бы отмыли.

Что имеем в итоге. Судя по всему, в крае всего одно-единственное отделение, готовое принять детей с коронавирусом. Ради вероятного отчета перед Москвой пришлось воспользоваться им, а детей с онкологией выселили в помещение, требующее капремонта. «Устранять недочеты» стали лишь после скандала, сопровождая все видео, где министр и зампред стали интересоваться происходящим и даже понимающе кивали. Если бы мамы тяжелобольных детей не вытащили свою беду наружу, так бы всё, наверное и осталось.

Александр Бездененжный