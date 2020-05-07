Хабаровский край — в числе худших по созданию рабочих мест

По данным РИА Рейтинг регион оказался на 61-м месте в России: за три года число рабочих мест сократилось на 23,5 тысячи. Более благополучными оказались ближайшие соседи — Амурская и Сахалинская области и даже ЕАО. Сахалин — уверенно держится в тридцатке, Еврейская автономия занимает 38-е место в рейтинге рабочих мест.

Цифры и комментарии

В Хабаровском крае на сотню вакансий приходится 164 безработного, среднее время поиска подходящего места работы занимает около 8 месяцев. При этом — показатель опять же средний — на одного жителя края приходится 240 с лишним тысяч кредитных долгов. Чем труднее людям выживать, тем больше они лезут в долги. И лучше в ближайшее время, к сожалению, не будет.

Вот что было не так давно в Сочи, это официальное заявление властей Хабаровского края: «Мы составили программу развития именно Хабаровского края, где прописываем все с каждого населенного пункта, начиная с мелкой деревни до города. Так мы обозначили, какие проблемы стоят: у кого-то воды нет, у кого-то канализации, электричества. И дальше приступаем к плановой работе. Начинается период бурного внутреннего развития».

Обратимся к почти первоисточнику, к бывшему зампреду краевого правительства по социалке Наталье Пудовкиной. Теперь она занимается нашим всем — лесным бизнесом, одной из перспективных отраслей края, способной дать рабочие места, зарплату и стабильность.

«Вижу, что правительству края абсолютно безразлично, будет продолжать работу лесопромышленный комплекс в Березовом или не будет. А в этом поселке с населением в пять тысяч человек, да и в округе, кроме нашего завода и железнодорожной станции нет крупных предприятий, с работой сложно. Поэтому я говорю во весь голос, насколько трудно создавать рабочие места в отдаленных поселках и как легко разрушить созданное».

Предприятие в Березовом, по мнению Пудовкиной, «душат», проверка на предприятиях — штрафы, проверка-штрафы, активизировались все надзорные органы. И, по мнению, некогда главного человека по социальной политике, в Хабаровском крае нынче странная экономическая политика — хозяйничает пренебрежение к законам и «бизнес всем обязан». Ну, то есть, вот такая забота о рабочих местах, зарплатах, благополучии.

А на существующих рабочих местах, бюджетных — одна авария за другой. В Комсомольске-на-Амуре, в городе, где сохранились высокоточные производства и можно наладить рост той самой экономики, люди выживают как умеют.

Главный врач онкодиспансера Дмитрий Смирнов рассказывает, что во время ливня приходится всем свободным врачам и медсестрам хватать ведра, чтобы защитить операционные. Дырявые крыши, течь, грибок и многолетняя переписка с местным минстроем. Это вообще плохо вяжется со здравым смыслом — течи в операционных и хирурги с тряпками.

Вернемся к цитате, к той её части, где « прописываем все с каждого населенного пункта, начиная с мелкой деревни до города». Десять километров от Хабаровска, Гаровка. В населенные пункты, жившие много лет без воды, тянут централь. Но вода попадет лишь в большие дома и важные объекты. Хозяева частных домов будут либо ездить за водой как и прежде, либо «врезаться» в новые колонки. Это стоит денег, около 50-ти тысяч рублей врезка. Продажа помощи людям на селе? Ну ок. Если не верите, смотрите телевизор, вполне себе авторитетный источник - «Вести-Хабаровск».

С работой на селе не очень, еще придется и за элементарное платить.

Дьявол — в деталях

Звучит банально, но это так — экономика начинается с людей, с их безопасности. И, если, правительство региона не имеет внятной экономической стратегии и действует как бог на душу положит, может хоть хоть в мелочах что-то срастается? Как то — гигиена рабочих мест, например, я сейчас не про крыши в Комсмомольске.

Масочный режим, жесткий контроль, полиция и казаки на улицах. Всех обязали носить на лице защиту, но возник дефицит. И люди стали писать в разные властные аккаунты в Инстаграме (!) - помогите с масками. Вправе ли ли жители края рассчитывать на поддержку власти в крайне сложной ситуации? Наверное, да. В конце концов — это национальная безопасность, защита людей от болезни.

Можно ли было за счет бюджета устроить раздачу копеечных масок? Хотя бы для политического пиара, что ли. Мы вообще умеем в безопасность своих граждан? Или мы умеем загнать дубинкой людей по квартирам и каждый час включать громкоговорители на улицах?

Александр Безденежных