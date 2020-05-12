Не жжёт: пожары в 10 км от жилья

В Хабаровском крае лесоохрана ликвидирует шесть природных пожаров, их площадь сократилась с 500-сот до 378 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Крупных очага два: один — в Ванинском районе, его площадь — 175 га и в Солнечном районе у поселка Березовый, площадью 150 га. Пожары действуют в 10 км от населенных пунктов и жилью не угрожают, сообщили в краевом управлении лесами.