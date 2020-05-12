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Не жжёт: пожары в 10 км от жилья
В Хабаровском крае лесоохрана ликвидирует шесть природных пожаров, их площадь сократилась с 500-сот до 378 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Крупных очага два: один — в Ванинском районе, его площадь — 175 га и в Солнечном районе у поселка Березовый, площадью 150 га. Пожары действуют в 10 км от населенных пунктов и жилью не угрожают, сообщили в краевом управлении лесами.
«По нормативу все пожары обычно тушат в течение суток. Сейчас с огнем борются свыше 200 человек, используется 35 единиц техники. Но проблема в том, что пока одни пожары тушат, другие вновь появляются. При этом, лес поджигают люди, так как природных факторов пока нет», — подчеркнули в пресс-службе правительства.