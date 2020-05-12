На помощь «Амурстали» придет Якутия

Власти республики Саха (Якутия) заявили, что они не останавливали деятельность фирм, заготавливающих лом черных и цветных металлов.

Поставки лома позволят «Амурстали» не останавливать производство. Ранее руководство завода обращалось к полпреду президента в Дальневосточном округе Юрию Трутневу с просьбой о содействии. «Амурсталь» нуждается в непрерывных поставках сырья.

«Потребность завода «Амурсталь» во вторчермете составляет в среднем 80 тыс. тонн в месяц. Мы отмечаем некоторые проблемы в поставках, пока действуют ограничительные противоэпидемические меры, введенные президентом РФ. При этом решение относительно деятельности предприятий и организаций, обеспечивающих непрерывность цикла, оставлено за главами регионов» , — отметил генеральный директор завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин.

В течение апреля 2020 года завод выплавил 57,8 тыс. тонн жидкой стали (+67% к производительности марта). На внутренний рынок отгружено около 30 тыс. тонн сортового проката, на экспорт – 26,5 тыс. тонн сортовой заготовки.