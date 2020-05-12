Хабаровские волонтеры доставляют самоизолированным гражданам продукты и лекарства





Я сопровождаю девушек по имени Мария и Анастасия, которые идут покупать лекарства для женщины преклонного возраста. Девушки являются волонтерами проекта #МыВместе. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.





Многие люди живут в режиме самоизоляции. Выходя из дома, они более других могут подвергнуться инфицированию или стать источником распространения опасной болезни. Для противодействия таким случаям и создан проект: человек звонит в штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ является соорганизатором проекта) и оставляет заявку, в которой перечисляет свои нужды. Чаще всего это покупка продуктов и лекарств, реже – оплата услуг ЖКХ.





Добровольцам выделяются деньги, которые потом возвращает заявитель. Бесплатные продуктовые наборы тоже имеют место, однако лишь в отдельных случаях.





Общероссийский народный фронт проводит акцию «МногоДарю: компьютер – детям». В период пандемии дети вынуждены обучаться удаленно, по компьютеру или ноутбуку. Однако далеко не в каждой семье есть эти девайсы. Желающие могут отдать б/у компьютеры в региональный исполком ОНФ в Хабаровском крае (ул. Муравьева-Амурского, 4, офис 419, телефон 8 (4212) 31-61-59). Активисты передадут их нуждающимся семьям.





Максимальная защита





У Марии и Анастасии сегодня четыре заявки. Первая из них: сходить в поликлинику, получить рецепт, затем купить в аптеке инсулин и гипотензивные препараты (т.е. снижающие уровень артериального давления). Перед входом в медицинское учреждение мы надеваем на себя маски и резиновые перчатки.





Для волонтеров это обязательное условие. Посещение магазина – смена масок и перчаток, обработка рук антисептиком. Посещение самоизолированного гражданина - смена масок и перчаток, обработка рук антисептиком. В квартиры заявителей не заходить, ничего из их рук не принимать, не приближаться к ним ближе чем на полтора метра (кроме как для передачи продуктов, денег и чеков).





Мусор в урны не кидать! Использованные маски и перчатки упаковываются в специальный пакет и отвозятся в штаб ОНФ. Там их должным образом утилизируют. Мобильные телефоны, часы, планшеты и прочие гаджеты также следует каждый час протирать дезинфицирующим средством. Все направлено на максимальную защиту от возбудителя болезни.





Итак, рецепт получен, идем в аптеку. Покупаем лекарства и относим заявителю – женщине пожилого возраста. Та очень душевно благодарит волонтеров, приглашает зайти в квартиру, хочет угостить чаем. Девушкам приятно, но они отказываются. Предписание есть предписание – с вирусом шутки плохи.





Вторая заявка: семье следует отвезти продуктовый набор (как раз тот самый отдельный случай). У подъезда сталкиваемся с представителями другой благотворительной организации – те тоже несут на тот же адрес продовольствие. Филантропная конкуренция разрешается в нашу пользу (мы просто немного раньше приехали). «Соперники» решают отвезти продукты другим нуждающимся. Мы же отдаем заявителю пакет с крупой и консервами и отправляемся дальше.





Пароль





Анастасия работает переводчиком с китайского языка. Мария учится в медицинском университете, трудится младшей медсестрой в одной из больниц Хабаровска. Каковы причины, по которой девушки решили стать волонтерами? Скучно сидеть дома на самоизоляции. Для будущего врача это еще и неплохая практика. Однако обе моих респондентки во главе поставили желание помочь людям в трудное время.





Мы идем к пожилому мужчине, который попросил купить ему лекарства от гипертонии и оплатить услуги ЖКХ. Уточняем список медицинских препаратов, идем в аптеку, встаем в очередь. Некоторые с любопытством смотрят на волонтерские бейджи девушек.





В акции #МыВместе принимают участие больше 96 тысяч волонтеров по всей стране. Зарегистрировано более 260 тысяч заявок, из них уже выполнено почти 140 тысяч.





«Бывало, что люди подходили, думая, что мы раздаем бесплатно медицинские маски», - рассказывает Анастасия.





У меня само собой напросился вопрос: не сталкивались ли добровольцы ОНФ с какими-то неадекватными личностями? Нет, отвечают девушки. А вот от различных мошенников, решивших подзаработать на имени акции #МыВместе, защищает форма отчетности. После заполнения анкеты каждому волонтеру выдается уникальный регистрационный номер. Он сообщается заявителю. И волонтер обязан назвать данный «пароль», если у заявителя возникнут какие-либо сомнения.





Лекарства куплены, направляемся на почту. Пожилые люди в большинстве своем консервативны и не признают других форм оплаты услуг ЖКХ, кроме как по старинке. «Сбербанк онлайн», терминалы – бабушки и дедушки им не доверяют. Поэтому нам приходится отстоять живую (разумеется) очередь в местное отделение «Почты России».





С лекарствами и бумажками идем обратно, все это вручаем заявителю, берем деньги и собираемся ехать на четвертую заявку. Но не тут-то было – дедушка позвонил нам и сказал, что не хватает чека по оплате квартиры. Пришлось возвращаться. Благо, недалеко отъехали…





Немытые овощи вкуснее





Пришлось провести целое мини-расследование: опять идти на почту, проверять все платежи и т.д. Но все оказалось нормально – чек просто затерялся в кипе документов. Наконец, мы поехали к последнему на сегодняшний день заявителю. Женщина попросила купить ей продуктов.





Как действует этот механизм? Перед тем как передать данные работающим, что называется, «в полях» добровольцам, волонтеры штаба ОНФ сначала звонят заявителю, чтобы уточнить информацию. Сначала спрашивают форму оплаты. Если наличные, то с какой купюры готовить сдачу? Затем переходят к списку продуктов.





Следует скрупулезный опрос. Если молоко, то как называется, кто производитель, какой процент жирности, в каком магазине следует покупать, какое количество. Это же касается и лекарств. Все должно быть максимально детализировано. В магазине волонтеры обязательно берут чек (для заявителя) и копию чека (для отчетности в ОНФ). Если цена на какую-либо позицию отличается от той, которую назвал заявитель, следует позвонить заявителю и согласовать с ним этот вопрос.





Нудно? Но настоящая благотворительность так и делается - с изрядной примесью бюрократии. Движение формирует отчетность, а отчетность формирует репутацию.





Приходим в супермаркет. Увы, но не хватает целых пяти наименований продуктов! Каждый раз приходится звонить заявительнице и спрашивать ее об альтернативе. Анастасия и Мария по случаю вспоминают за время своей волонтерской работы любопытные эксцессы. Так, одна женщина попросила купить пару килограммов моркови, причем овощи обязательно должны быть немытыми. Это было ее принципиальное требование. Мытые, мол, невкусные и вообще китайские – так она объяснила.





Другая женщина преклонного возраста в заявке указала 40 названий нужных ей лекарств! Волонтеры не стали каждый раз согласовывать препараты с наименованиями вроде метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин (на самом деле против малярии, привожу в качестве примера). Они просто передали в аптеке телефон фармацевту, и тот уже сам вел с заявительницей диалог (весьма, кстати, продолжительный).





Четвертую заявку девушки выполнили, когда уже стемнело. Женщина взяла пакет с продуктами, расписалась, поблагодарила и… попросила выбросить мусор. Однако эту просьбу Анастасия и Мария отказались выполнять – мы помним, что брать из рук заявителей ничего нельзя.





Обычное спасибо





Если вы хотите стать добровольцем, вам нужно зайти на сайт https://мывместе2020.рф. Нажать на кнопку «стать волонтером». Можно выбрать, какую именно помощь вы хотите оказывать гражданам в период пандемии: это уход за пациентами, оказание психологической и юридической помощи и т.д. После того как вы оставите заявку, с вами свяжется координатор и пригласит на обучение (в которое также входит короткий тест).





Каждому волонтеру при входе в штаб ОНФ измеряют температуру. Если она выше 37 градусов, ему отказывают в работе и вызывают врача. Такие случаи в Хабаровске уже были.





Если температура в норме, ему дают напарника (ходить к самоизолированным гражданам следует только вдвоем или втроем – это обязательное условие). Для того чтобы в короткий срок обработать заявки, продумывается логистика. Выдаются бейджи, удостоверения и, если нет автомобиля, специальные талоны для передвижения на общественном транспорте.





«Для того чтобы обеспечить волонтерам возможность бесплатного передвижения на общественном транспорте, мы обратились за помощью к мэру Хабаровска Сергею Кравчуку, - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка. – Мэр пригласил на беседу всех руководителей транспортных предприятий. Предприниматели согласились помочь волонтерам. Была придумана форма отчетности. Прецеденты, когда с волонтеров требовали деньги, были, но всего несколько раз. И мы оперативно решали этот вопрос».





Много ли заявок приходит в штаб ОНФ? В день, когда я ездил с Анастасией и Марией, их было более 1200 штук… Многие добровольцы сильно устают, конечно. Но на следующий день они снова приходят.





«Самое лучшее в нашей работе – это благодарность от пожилого человека, - сказали мне Анастасия и Мария. - Обычное «спасибо» за то, что оказали человеку помощь».





Андрей Канев





Как не попасться на уловки мошенников в период пандемии? Существует ряд рекомендаций. Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, которые представляются врачами или дезинфекторами от различных экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона. Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите о случившемся в полицию. Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представители Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные этим лицам. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы. Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги.



